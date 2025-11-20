自由電子報
健康 > 杏林動態

投入救護前線 彰師大2學生受訓56小時獲救護員證照

2025/11/20 13:02

彰師大學生王芓涵（左）、李承寰（右）取得彰化消防局初級救護技術員證照。（圖由消防局提供）

彰師大學生王芓涵（左）、李承寰（右）取得彰化消防局初級救護技術員證照。（圖由消防局提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕面對突發災難與日益增加的緊急救護需求，年輕活血救護人力亦待提升，為鼓勵青年投入公共服務，彰化縣消防局到大專院校招募義消人員，國立彰化師範大學學生王芓涵、李承寰主動報名參與義勇消防人員行列，受訓56小時後完成訓練課程與學、術科測驗，成功取得初級救護技術員（EMT-1）證照，正式跨入緊急救護第一線，並利用課餘時間主動至分隊協助救護勤務，成為守護生命的新生力量。

出身文組的王芓涵，其父親曾參與921救災與SARS消毒等任務，「雖然很苦、很累，但我們還是要去做」，父親親身經歷的故事，在她心中埋下服務社會的種子。當她決定加入救護義消時，獲得雙親大力支持；就讀理工學院的李承寰在參加消防局辦理的校園講座時，受到友人鼓勵立即報名，從「想法」化為「行動」。

彰師大學生王芓涵（左）、李承寰（中）取得初級救護技術員證照，跨入緊急救護第一線。（圖由消防局提供）

彰師大學生王芓涵（左）、李承寰（中）取得初級救護技術員證照，跨入緊急救護第一線。（圖由消防局提供）

2人投入緊湊而高強度的救護訓練，訓練內容包括CPR及AED操作、止血包紮、骨折固定、12導程心電圖機操作與病患評估等各項急救技能，不僅透過課堂吸收理論，更在實作演練中磨練臨場反應與團隊合作能力。

李承寰回憶，頸椎減移術與長背板搬運訓練讓他印象深刻，雖一開始操作生疏，但經過多次練習甚至親自上長背板，逐漸養成臨危不亂的技巧；王芓涵則分享，最重要的學習並非技術，而是心理素質。在急救現場，有些生命無法挽回，救護人員必須懂得自省卻不自責，唯有先穩固自己，才能真正幫助病患與家屬。

