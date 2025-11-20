自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》投藥新選項！新研究發現1物 助胰島素從皮膚入血液

2025/11/20 19:05

新研究提出一種特殊滲透性聚合物，可攜帶大分子藥物經由皮膚進入血液，提供未來胰島素非侵入性投藥的新可能。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

新研究提出一種特殊滲透性聚合物，可攜帶大分子藥物經由皮膚進入血液，提供未來胰島素非侵入性投藥的新可能。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣科技媒體中心（SMC）引用一則研究指出：由英國與中國研究人員組成的團隊，於今（2025）年11月20日在《自然》（Nature）期刊刊登一篇研究。該研究提出一種特殊滲透性聚合物，可攜帶大分子藥物經由皮膚進入血液，例如胰島素。目前胰島素的給藥方式僅有侵入性的皮下注射或輸血，該研究首次以外用方式，成功在動物實驗中經由皮膚投藥，穩定血糖功能可達12小時，且未出現不良反應。該創新研究提供未來胰島素非侵入性投藥的新可能。

可非侵入性經皮傳遞胰島素的滲透性聚合物

根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者，盛行率約佔一成人口，且每年增加約2萬5千名案例。如何提升病友用藥方便性，以及提升生活品質成為重大課題。台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點，說明胰島素經皮給藥研究的重要性、研究限制，以及走向臨床的挑戰。

中華民國糖尿病衛教學會理事長暨糖尿病與代謝內分泌專科醫師歐弘毅認為，發表於 Nature 的這篇研究，提出一種利用特殊滲透性聚合物（OP polymer），讓胰島素能經由皮膚吸收進入血液的方式，可說是為未來非侵入性的胰島素治療，開啟了新的可能。自胰島素問世一百多年以來，所有的給藥方式都必須依賴皮下注射或輸注，對害怕打針或長期需每日多次注射的患者而言，心理與生活負擔都相當大。如果未來真的能透過「外用」的方式給予胰島素，確實能大幅降低治療的障礙，提高病友的接受度，這也是這份研究受到高度關注、甚至登上 Nature 的原因。

不過，從科學走到臨床，中間仍有很長的距離要走。目前研究中的聚合物僅測試在小鼠與迷你豬身上，雖然研究顯示胰島素能有效穿透皮膚並降低血糖，但要成為可被病人使用的治療方式，至少還需要經過完整的藥物動力學研究、反覆使用的皮膚安全性評估、人類皮膚吸收差異測試、不同體型與不同族群的劑量調整、以及多階段的臨床試驗。時間尺度往往以「數年起跳」，若一切順利，真正能應用到臨床也可能是五到十年後的事情。

此外，這項技術還有幾個需要謹慎面對的限制。第一，這種外用胰島素的血中濃度變化曲線，介於速效與中長效之間，類似「混合型」吸收特性。這意味著，未來臨床上要如何精準調整胰島素劑量、如何避免低血糖風險，仍需透過人體試驗進一步釐清。第二，目前所有證據都來自動物研究。小鼠與迷你豬的皮膚厚度、脂質層結構與人類不同，動物數據不一定能直接類推到臨床。第三，長期反覆塗抹在皮膚上的聚合物，是否會造成刺激、過敏、慢性發炎，或是阻擋病源入侵、保濕的皮膚屏障發生變化，也都尚未有資料。

總結來說，這項研究讓我們看見了一種非常創新的胰島素給藥方式，未來也可能改善病友的生活品質，但目前仍停留在早期基礎研究階段。建議一般民眾可以抱持正向期待，但不必過度解讀。要真正取代針劑，仍需要更多嚴謹的人體試驗與長期安全性評估，才能確保在降低高血糖的同時，也能避免低血糖和其他潛在風險。

