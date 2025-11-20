母親吃加工食品恐傷胎兒？研究：乳化劑讓寶寶腸道提前失衡

乳化劑廣泛存在於冰淇淋、乳製品、烘焙食品、沙拉醬等等；而有研究發現，。情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科普媒體《SciTechDaily》報導，一項發表於權威期刊《自然─通訊》的最新研究顯示，孕期與哺乳期若攝取含有乳化劑的加工食品，可能無形中影響新生兒腸道菌群的建立，使孩子在長大後更容易出現慢性腸道發炎與肥胖。

乳化劑是食品工業中最常見的添加物之一，主要用於讓油與水均勻混合、改善口感與延長保存期限，廣泛存在於冰淇淋、乳製品、烘焙食品、沙拉醬，甚至部分嬰兒配方奶粉之中。法國巴斯德研究院（Institut Pasteur）與法國國家健康與醫學研究院（Inserm）的研究團隊指出，乳化劑可能在母嬰接觸時改變後代腸道菌群，而非透過直接食用，這使其影響更值得關注。

研究以兩種普遍添加物進行動物實驗，母鼠在懷孕與哺乳期間持續攝取乳化劑。結果顯示，幼鼠雖然從未直接接觸，卻在生命最初數週內出現明顯菌相變化，包括促發炎的鞭毛細菌數量上升，以及細菌更緊貼腸壁。這些變化恰好發生在母親自然傳遞菌相給幼鼠的關鍵期，使得菌群差異更可能持續到成年。

研究更發現，這些菌群改變破壞了腸道免疫訓練機制。正常情況下，腸道黏膜上有微小開口，讓極少量細菌碎片穿過，協助免疫系統學習「哪些微生物是朋友」。然而，在乳化劑暴露的後代中，這些開口過早關閉，切斷了免疫系統的「學習機會」。

研究人員形容這種現象如同「免疫教室提早下課」，使得後代免疫反應過度敏感，成年後更容易出現慢性腸道發炎、體重過度累積與代謝調節異常。

嬰兒奶粉也含乳化劑？研究者：必須重新檢視添加物規範

研究主持人查薩英（Benoit Chassaing）表示，這項發現凸顯食品添加物可能產生跨世代影響，尤其嬰兒配方奶粉中部分產品含有乳化劑，這使問題更具公共衛生意義。他強調，了解母親攝食乳化劑如何改變菌相並傳遞給嬰兒，是目前研究核心。

團隊下一步將展開人體臨床試驗，直接比較孕婦有無攝取乳化劑、以及嬰兒是否飲用含添加物奶粉的影響。研究者認為，未來是否應調整嬰兒食品中乳化劑的使用標準，是科學界與監管機構必須面對的重要議題。

