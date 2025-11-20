自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

受傷半年內是復健黃金期！車禍男靠職能治療 返工作崗位

2025/11/20 09:51

李先生練習蹲下做搬運動作。（衛福部台北醫院提供）

李先生練習蹲下做搬運動作。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕46歲李先生今年因車禍，導致硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，出現右半身無力、頭暈、注意力短暫等狀況，經醫院1個月的住院治療與門診復健後重返食品加工廠，但工作首日就因搬不動冷凍肉而無法勝任工作，最後醫院靠職能治療，讓復健走進「工作現場」，再經1個月密集復健後，幫助李先生成功重返工作崗位。

「他不是不努力，而是身體還沒準備好。」衛生福利部台北醫院復健科醫師林允中表示，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現。他安排李先生進入職能治療，幫助病人回到原來的生活與職場。

職能治療師黃如燕表示，李先生的日常生活功能雖已恢復，但真正難的是，工作需長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力，因此設計手腕訓練、核心強化、省力技巧等客製化方案，幫李先生重建右手穩定度與握力、提升全身穩定與體力耐受度，以及訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。

黃如燕另安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，幫助他在安全範圍內找回節奏與自信，經過密集復健後，李先生再度返崗，穩定地完成工作流程，他感動說「這段復健時間都沒有白費，我真的回來了。」

林允中提醒，黃金復健期通常是受傷的半年內，若盡早尋求專業醫療協助與積極復健，會有較多的進展，更能重拾健康與自信，減少職場適應難題。

李先生練習死蟲式強化核心，提升全身穩定度與耐受度。（衛福部台北醫院提供）

李先生練習死蟲式強化核心，提升全身穩定度與耐受度。（衛福部台北醫院提供）

林允中醫師提醒，黃金復健期通常是受傷的半年內。（衛福部台北醫院提供）

林允中醫師提醒，黃金復健期通常是受傷的半年內。（衛福部台北醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中