健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出

2025/11/20 09:58

李綜合醫院外科醫師吳坤達，手術把塞在肛門的杯子取出。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。

駐診在李綜合醫院的台中榮總外科醫師吳坤達表示，患者到院時，自訴3天無法大便非常困擾，害羞不敢提及自己肛門塞了一個杯子，經過X光攝影，看到骨盆腔內有一個杯子，杯口朝下，因此，馬上安排進手術室。

吳坤達說，一開始試著使用器械直接把杯子夾出來，但是杯子光滑，用了很多器械，試了很多次都無法成功，後來再使用腹腔鏡，依舊無法順利取出，擔心把杯子夾碎，傷及患者造成感染風險，最後「破肚開腸」劃開腸子，總共花了兩個多小時，才順利取出杯子，同時做了一個人工造口，讓患者能夠暫時解便。

「真的無奇不有，我看到也嚇一跳。」吳坤達表示，術後他詢問患者，到底杯子怎麼塞進去，對方臉紅數度回應，「我不知道，我不小心的！」。

吳坤達指出，肛門塞進異物，一般臨床上是基於好奇或想要尋求刺激，之前聽過有塞棒球、按摩棒、椰子，但這都有可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至讓腸子壞死、破裂，還有可能會引發腹腔感染，併發腹膜炎，有致死的危機，萬一受傷，恐要造口裝人工肛門，才能順利的解便，提醒少數有特殊嗜好的民眾，切記不要輕易嘗試。

一名男子把陶瓷杯塞進肛門，X光片顯示出杯子放在骨盆腔內。（記者張軒哲攝）

男子把陶瓷杯塞進肛門，手術後才取出。（記者張軒哲攝）

