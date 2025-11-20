健康網》DHA是孕期關鍵營養！ 研究：可減少早產、提升胎兒發育品質

營養師高敏敏指出，魚類DHA含量最高前3名分別為鯖魚、秋刀魚、鰻魚。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕孕期不只是養胎，也是在幫寶寶「養腦」！營養師高敏敏指出，DHA又被稱為「大腦黃金」是Omega-3脂肪酸的一種。研究整理指出，孕期補充長鏈Omega-3尤其是DHA，能降低早產與極早產的風險，並有助於提升出生體重與延長孕週數。其中魚類DHA含量最高前3名分別為鯖魚、秋刀魚、鰻魚。

高敏敏於臉書粉專提到，多國專家共識與指南也一致建議，懷孕期間每日應額外補進DHA，讓胎兒發育更穩。FAO專家建議，孕期每日建議攝取量約200mg，以下為每100克食材中的DHA含量：

●鯖魚：4503mg。

●秋刀魚：2901mg。

●鰻魚：1218mg。

●沙丁魚：1100mg。

●鮭魚：687mg。

●鮪魚：29mg。

高敏敏建議，以少油烹調方式料理，才能吃得健康又不怕油膩。想讓DHA發揮更好吸收力，可以搭配卵磷脂食物。像是蛋與豆腐 都能幫助腦神經細胞發育更健全。像是鮭魚炒蛋、豆腐魚湯 都是很棒的孕期料理組合。

高敏敏提醒，挑選魚類時記得避開高汞魚種，如旗魚、鯊魚等；若不常吃魚 也可諮詢醫師評估是否補充藻油DHA，持續穩定補充，對寶寶智力與視力發展都有幫助。

