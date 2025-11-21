自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》吃鮭魚防乾眼症 營養師點名必吃護眼食物清單

2025/11/21 06:24

營養師彭逸珊指出，從飲食補充，地瓜葉、菠菜、山茼蒿、藍莓、木瓜、鮭魚、香魚等食材，都能保護眼睛亮晶晶；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現在不管男女老少，每個人都是用過度用眼的族群，手機、電腦螢幕盯整天，有時候還加上平板與電視，不僅眼睛容易疲勞，久而久之可能會有更深層的影響。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」分享，從飲食補充，地瓜葉、菠菜、山茼蒿、藍莓、木瓜、鮭魚、香魚等食材，都能保護眼睛亮晶晶。

彭逸珊分享，不想吃保健品的護眼選擇：

蔬菜類：地瓜葉、菠菜、山茼蒿、羽衣甘藍、紅蘿蔔。這些葉菜類中的葉黃素含量豐富，可幫助預防黃斑部病變；紅蘿蔔的維生素A豐富，可幫助維持暗處視覺。

水果類

藍莓：富含花青素，可幫助緩解眼睛疲勞。

藍莓：富含維生素A，幫助維持暗處視覺。

芭樂：富含維生素C，降低老化導致白內障的風險。

●其他類：

鮭魚、鯖魚、香魚：富含omega-3脂肪酸，幫助預防乾眼症。

亞麻仁油、堅果類：素食朋友可多選擇，或補充保健品藻油。

彭逸珊提到，一天有三餐選擇健康的機會，如果不想吞保健品，但又想要好好保養眼睛，除了用眼30分鐘適度休息外，以上食材務必多多準備，讓自己眼睛亮晶晶看得清。

