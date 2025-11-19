自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

感染、重症納部定專科 耳鼻喉科同步更名引關注

2025/11/19 21:23

衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，進一步強化專科醫師訓練與管理。（資料照，記者邱芷柔攝）

衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，進一步強化專科醫師訓練與管理。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，進一步強化專科醫師訓練與管理，此次修法重點包括耳鼻喉科更名為「耳鼻喉頭頸外科」，並將感染科、重症醫學科從次專科調整為部定專科，預告期60天。

其中耳鼻喉科改名引發網友討論，甚至擔心以後感冒不能再去看耳鼻喉科。衛福部醫事司副司長劉玉菁今（19日）表示，相關醫學會多年前就已改稱「耳鼻喉頭頸外科」，新名稱更符合實際診療內容，也與國際一致。

她強調，更名完全不影響民眾就醫，台灣沒有硬性規定哪一科醫師只能看哪類疾病，像是成人感冒去看兒科也很常見。若未來正式公告，現行醫師證書與診所招牌都不需更換，只有新設或換證時才會使用新名稱。

另一項變動則是感染科與重症醫學科納入部定專科。劉玉菁說明，部定專科的訓練、資訊登錄及容額規劃均由國家統籌，有助更精準配置人力。COVID-19疫情期間就凸顯專業人力的重要性，此次調整是為提升我國醫療體系韌性，讓感染防治與重症醫學的專業從訓練端就納入國家規劃，改善人力配置並強化病人照護品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中