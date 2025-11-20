自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》代謝失衡害視力！醫揭4大白內障警訊別輕忽

2025/11/20 10:25

視力突然變差、霧霧看不清楚，且同時伴隨血糖控制不佳等問題，要小心可能是代謝異常引發的「代謝型白內障」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

視力突然變差、霧霧看不清楚，且同時伴隨血糖控制不佳等問題，要小心可能是代謝異常引發的「代謝型白內障」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕視力模糊以為只是老化？高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，若近期出現視力突然變差、霧霧看不清楚，且同時伴隨血糖控制不佳、長期使用類固醇或甲狀腺、鈣質問題，小心可能不是單純老年性白內障，而是代謝異常引發的「代謝型白內障」。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」表示，身體的代謝狀態會直接反映在眼睛的水晶體，一旦代謝失衡，水晶體便容易產生腫脹、蛋白質變性與混濁，導致視力快速退化。若忽略背後的代謝問題，白內障恐進展更快，甚至影響其他器官健康。

4大代謝型白內障一次看

●糖尿病性白內障

糖尿病患者罹患白內障的機率是一般人的2-5倍，而且發病年齡更早、進展更快！當血糖長期偏高，過多的葡萄糖會進入水晶體內轉化為「山梨醇」，這種物質會大量吸水、導致水晶體腫脹變形、蛋白質結構改變，最終形成混濁！更可怕的是，糖尿病還會加速水晶體蛋白質的糖化反應，讓白內障像滾雪球一樣越來越嚴重。

●類固醇性白內障

長期使用類固醇藥物（口服、注射、吸入型甚至眼藥水）會大幅增加白內障風險！類固醇會改變水晶體的電解質平衡、促進氧化壓力、抑制抗氧化酶的活性，導致水晶體後囊下方出現特徵性的混濁！通常在使用類固醇數個月到數年後開始出現，劑量越高、時間越長，風險越大。

●低血鈣性白內障

副甲狀腺功能低下會導致血液中的鈣離子濃度過低，進而影響水晶體的正常代謝。鈣離子在維持水晶體透明度方面扮演關鍵角色，當血鈣過低時，水晶體內的鈣磷比例失衡，會導致蛋白質沉澱、形成混濁！這類白內障通常出現在水晶體的皮質層，呈現彩虹般的色彩變化。常見於副甲狀腺手術後、自體免疫疾病、維生素D缺乏的患者。

●半乳糖血症性白內障

這是一種罕見的先天性代謝疾病，患者缺乏分解半乳糖（乳糖的一種成分）所需的酵素，導致半乳糖和其代謝產物在體內堆積。當這些有毒物質進入水晶體，會轉化為「半乳糖醇」，造成水晶體吸水腫脹、快速混濁。如果是新生兒或嬰幼兒，可能在喝奶後數天到數週內就出現白內障。

