健康 > 杏林動態

生命線居中牽線 兩單位跨海捐金門百萬醫療器材

2025/11/19 21:27

國際產業永續共好協會理事長謝長佑（右）、頌主恩實業有限公司董事長張峻邦（左）代表聯合捐贈「移動式體外反搏治療系統」給金門醫院，由院長徐德福（中）代表接受。（記者吳正庭攝）

國際產業永續共好協會理事長謝長佑（右）、頌主恩實業有限公司董事長張峻邦（左）代表聯合捐贈「移動式體外反搏治療系統」給金門醫院，由院長徐德福（中）代表接受。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司（頌恩集團）今天聯合捐贈1台價值100萬元的「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給衛生福利部金門醫院，提供冠心病及心衰竭患者，在心臟手術與心導管外的另一項治療選擇。

金門醫院心臟血管照顧中心主任許燕輔說，對於部分心臟血液無法得到適當灌流的患者，這部機器可以在心臟收縮期幫助放鬆，舒張期幫助收縮，增加心臟血管血液的灌流，減少病人的症狀，得到更好、長期生活照顧的品質，讓患者有機會接近正常人的生活品質。

金門醫院心臟血管照顧中心主任許燕輔說，透過「移動式體外反搏治療系統」的治療，可以協助患者有機會接近正常人的生活品質。（記者吳正庭攝）

金門醫院心臟血管照顧中心主任許燕輔說，透過「移動式體外反搏治療系統」的治療，可以協助患者有機會接近正常人的生活品質。（記者吳正庭攝）

捐贈儀式在金門醫院1樓藝文大廳舉行，由國際產業永續共好協會理事長謝長佑、頌恩集團董事長張峻邦代表致贈，金門醫院院長徐德福代表接受，並回贈感謝狀；居中引介的社團法人國際生命線台灣總會常務監事許雪芳、公關長劉麗萍等人都專程到場見證。

國際產業永續共好協會、頌主恩實業有限公司專程跨海捐贈「移動式體外反搏治療系統」給金門醫院。（記者吳正庭攝）

國際產業永續共好協會、頌主恩實業有限公司專程跨海捐贈「移動式體外反搏治療系統」給金門醫院。（記者吳正庭攝）

徐德福說，這台機器可增加冠狀動脈血流並促進側枝循環的形成，為冠心病及心衰竭患者提供除手術與心導管外的另一項治療選擇，不僅為醫療團隊增添助力，更進一步提升心血管疾病的照護能量。

許雪芳說，期盼透過協助引進社會資源的捐贈，為普及金門在地醫療資源點燈。

金門醫院院長徐德福（右一）說，「移動式體外反搏治療系統」可為冠心病及心衰竭患者提供除手術與心導管外的另一項治療選擇。（記者吳正庭攝）

金門醫院院長徐德福（右一）說，「移動式體外反搏治療系統」可為冠心病及心衰竭患者提供除手術與心導管外的另一項治療選擇。（記者吳正庭攝）

