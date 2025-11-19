輔大醫院啟用「心臟復健暨肺復原中心」 AI運動系統讓訓練變有趣

輔大醫院今舉行「心臟復健暨肺復原中心」開幕揭牌典禮。（輔大醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕輔仁大學附設醫院今舉行「心臟復健暨肺復原中心」開幕揭牌典禮，象徵中心正式啟用，院方未來將以跨專科整合照護、AI智慧環狀運動設備，以及檢查監測系統，提供心臟病、肺部疾病、銀髮族與亞健康族群安全、精準、可長期維持的心肺復原服務，陪伴病友前行。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，心臟與肺部疾病已成台灣的重要健康議題，而復原需求更隨著社會高齡化迅速提升，設立心臟復健暨肺復原中心，不僅是補足醫療量能，更代表醫院對精準復原醫學的重要承諾。他強調，復健不是治療的終點，而是重回生活的起點，醫院盼成為每位病友在恢復過程中最堅定的陪伴者。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，心臟與肺部疾病已成台灣的重要健康議題。（輔大醫院提供）

輔大醫院引進AI人工智慧環狀運動訓練系統，串聯立式腳踏車、跑步機、划船機、橢圓機等器材，成為有趣多變的運動流程，讓訓練更容易持之以恆。院方指出，系統會自動記錄心率、運動強度等關鍵生理資訊，配合中心配置的無線心電圖監測，使醫療團隊能根據每位病友的身體反應，量身打造個人化運動處方。

輔大醫院心臟復健暨肺復原中心主任陳思遠介紹環境設備。（輔大醫院提供）

輔大醫院說明，心臟復健暨肺復原中心整合心臟內科、胸腔內科、復健科、重症醫學科、老年醫學科等專科醫師，以及呼吸治療師、物理治療師、職能治療師、營養師、臨床心理師、護理師、個案管理師、運動指導員等專業人員，提供全程陪伴式的安全復原環境，另設置運動心肺功能檢查、肺功能量計、呼氣一氧化氮監測儀、非侵襲性血行動力學監測器、6分鐘行走測試步道、間接熱量監測儀、身體組成分析與各式循環訓練設備，讓復原前後的評估更完整精確。

輔大醫院「心臟復健暨肺復原中心」開幕揭牌典禮合照。（輔大醫院提供）

