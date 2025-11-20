自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖吃過量增慢性病風險！ 國健署教3招輕鬆控糖

2025/11/20 14:17

國健署指出，簡單控糖可從原型食物取代加工精製甜食、看清標示、吃對食物開始。（圖取自freepik）

國健署指出，簡單控糖可從原型食物取代加工精製甜食、看清標示、吃對食物開始。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃太多精製糖容易讓身體的血糖不穩，與代謝症候群、慢性病風險增加有關。國健署於臉書「食在好健康」發文指出，根據世界衛生組織建議，每日糖攝取量不超過總熱量的10%，理想值為5%以下，也就是每天大概不吃超過25公克的糖！簡單控糖可從原型食物取代加工精製甜食、看清標示、吃對食物開始。

國健署分享，簡單控糖3妙招：

1.原型食物取代加工精製甜食：嘴饞想吃甜的話，可以選擇當季新鮮水果、乳品等食物；若真的想吃蛋糕或零食，也建議選擇低糖的版本並淺嚐即可！

2.看清標示選對食物：即使是鹹食也可能額外添加糖，需確認營養標示上的成分與含量，選擇無添加糖或低糖食物更健康唷！

3.吃對食物幫助穩定血糖：依照我的餐盤建議，每餐吃到足量蔬菜、豆魚蛋肉、油脂與堅果種子等食物，並盡量將主食替換成纖維含量更高的全穀與未精製雜糧，能幫助維持血糖穩定！

