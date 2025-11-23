自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》小心壓力吃掉你 醫警示3症狀

2025/11/23 11:29

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，年底工作壓力巨大，別讓腸胃受傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，年底工作壓力巨大，別讓腸胃受傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年關進逼，不少上班族需要結案、結帳，三餐不定時結果就是腸胃出狀況！雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，你以為吃壞肚子，其實是壓力在吃你。卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，年底壓力大，腸胃正在上演動作片！每年進逼年底的11、12月，診間都會上演同樣的劇情：不是感冒潮，而是「壓力腸胃潮」。

加班、結案、考績、帳務壓力一起來，身體裡的 壓力荷爾蒙（Cortisol） 像信號彈一樣飆高，胃酸分泌也跟著暴走。你以為是吃壞肚子，其實是「壓力在吃你」。

卓韋儒提出年底「報復性失衡」症狀圖鑑：

●胃脹氣、腹痛、噁心：壓力荷爾蒙讓腸胃痙攣、消化停擺

●便祕型腸躁症：腸道蠕動變慢，常有「解不乾淨感」

●火燒心（胃食道逆流）：胃酸暴衝、酸水逆流

●腹瀉、跑廁所：副交感神經刺激過度，腸蠕動加速、吸水不及

●頭痛、失眠：腸菌亂、血清素下降，連大腦都失衡

卓韋儒提醒，根據臨床研究顯示，長期壓力會讓胃黏膜血流下降、腸道菌相失衡，讓腸躁症（IBS）與胃潰瘍雙重爆發。而「報復性熬夜追劇」會進一步破壞腸道菌群多樣性，等於你親手拆掉自己的腸道防線。

卓韋儒提出年底自救3招：

1. 咖啡底線： 不超過兩杯，尤其別空腹喝。

2. 規律作息： 睡滿7小時比任何藥都有效。

3. 兩週警訊： 胃痛、腹瀉、體重下降、血便超過兩週 → 該就醫。

