健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本「蘋果病」流行 幼童「發燒、臉紅」注意

2025/11/19 20:06

日本近期「蘋果病」病例人數激增，台灣也有醫師發現相關個案；兒童感染科醫師顏俊宇提醒幼童應小心。（擷取自日本國立傳染病研究所）

日本近期「蘋果病」病例人數激增，台灣也有醫師發現相關個案；兒童感染科醫師顏俊宇提醒幼童應小心。（擷取自日本國立傳染病研究所）

〔健康頻道／綜合報導〕日本近期正在流行的傳染病，不僅是流感，還包含蘋果病。兒童感染科醫師顏俊宇在粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」表示，最近門診遇到一位5 歲弟弟，臉頰、手臂的紅疹已經持續兩週，媽媽特別擔心來看診。進一步詢問：原來兩週前剛從日本旅遊回來，回台灣後有輕微感冒、微微發燒，接著就開始長紅疹。檢查後發現，喉嚨沒有化膿、沒有草莓舌、皮疹也沒有砂紙般粗糙感。

顏俊宇當下先排除需要抗生素治療的猩紅熱。顏俊宇認為像是大家俗稱的蘋果病（傳染性紅斑）。媽媽一聽到「不需要抗生素、會自己好、不留疤」，安心很多；而且蘋果病在出疹後，傳染力反而變低。最近真的診所看到很多蘋果病，所以叮嚀一下大家。

顏俊宇解釋，「蘋果病」（傳染性紅斑）常見於 5–15 歲兒童，名字來自「臉頰像被打了一巴掌一樣的蘋果紅」。病原是Parvovirus B19。

1. 傳染方式：飛沫＋接觸

最具傳染力的時間：臉紅之前的一週（出疹後反而比較不會傳染）

三階段典型症狀

1. 前驅期（1–2 天）

• 輕微發燒。

• 頭痛、喉嚨痛。

• 倦怠、類似感冒症狀。

2. 皮疹期（最經典）

• 臉頰鮮紅：蘋果臉。

• 1–4 天後出現 網狀蕾絲樣紅疹（多在手臂、身體）。

• 通常不癢、不痛。

3. 波動期（2–4 週）

• 紅疹會忽明忽暗。

• 遇到運動／日曬／熱水澡／情緒激動，會變明顯。

治療方式：自限性疾病，不需特效藥。支持性治療即可：退燒藥物、休息、多喝水。

預後：多數孩子 1–2 週就好。網狀紅疹可能持續 4–6 週，但不會留下疤痕，感染後多半會有終身免疫。

哪些族群要特別小心？

1. 孕婦：可能影響胎兒（胎兒貧血、胎兒水腫）。

2. 溶血性疾病患者：例如：地中海型、G6PD；可能誘發aplastic crisis。

3. 免疫力低下者：病程較長、可能會有持續貧血。

顏俊宇表示，日本的傳染性紅斑（蘋果病）通報數確實有上升趨勢。所以近期旅遊回來的孩子出現「蘋果臉、網狀紅疹」的機會也會相對變高。

