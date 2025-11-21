健康網》百歲長壽密碼 研究：水果、堅果和橄欖油最重要

專家表示，如果把百歲當成目標，水果、堅果和橄欖油最為重要，同時要減少碳酸飲料和糕點的攝取。；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕百歲人瑞對一些民眾而言，可能是畢生追求的目標。腎臟科醫師江守山引述研究指出，儘管飲食會影響整體健康和福祉，如果把百歲當成目標的人來說，水果、堅果和橄欖油最為重要，同時要減少碳酸飲料和糕點的攝取。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文分享，每天吃大量的水果和堅果。馬德里自治大學的研究人員表示，這是地中海飲食中對長壽影響最大的2種能量食物。堅持飲食可以將過早死亡的機會降低20%以上，但吃典型的西方飲食，包括碳酸飲料和糕點，可能會產生相反的效果，並減少你的壽命。

請繼續往下閱讀...

研究人員追蹤11,000多名平均年齡為48歲民眾，其健康狀況和壽命。他們評估了參與者的飲食習慣，與地中海飲食或行星健康飲食（PHD）的匹配程度，這兩種飲食風格主要由植物性食物組成，並限制肉類的消費。

江守山表示，在對該群體進行追蹤的14年中，有1,157人死亡，但嚴格遵循任何一種飲食習慣的人過早死亡的風險較低。那些主要吃植物健康飲食過早死亡的可能性，比排名倒數1/3的人低22%，後者只是偶爾吃蔬菜。那些主要遵循地中海飲食的人風險降低了21%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法