自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》百歲長壽密碼 研究：水果、堅果和橄欖油最重要

2025/11/21 08:19

專家表示，如果把百歲當成目標，水果、堅果和橄欖油最為重要，同時要減少碳酸飲料和糕點的攝取。；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，如果把百歲當成目標，水果、堅果和橄欖油最為重要，同時要減少碳酸飲料和糕點的攝取。；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕百歲人瑞對一些民眾而言，可能是畢生追求的目標。腎臟科醫師江守山引述研究指出，儘管飲食會影響整體健康和福祉，如果把百歲當成目標的人來說，水果、堅果和橄欖油最為重要，同時要減少碳酸飲料和糕點的攝取。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文分享，每天吃大量的水果和堅果。馬德里自治大學的研究人員表示，這是地中海飲食中對長壽影響最大的2種能量食物。堅持飲食可以將過早死亡的機會降低20%以上，但吃典型的西方飲食，包括碳酸飲料和糕點，可能會產生相反的效果，並減少你的壽命。

研究人員追蹤11,000多名平均年齡為48歲民眾，其健康狀況和壽命。他們評估了參與者的飲食習慣，與地中海飲食或行星健康飲食（PHD）的匹配程度，這兩種飲食風格主要由植物性食物組成，並限制肉類的消費。

江守山表示，在對該群體進行追蹤的14年中，有1,157人死亡，但嚴格遵循任何一種飲食習慣的人過早死亡的風險較低。那些主要吃植物健康飲食過早死亡的可能性，比排名倒數1/3的人低22%，後者只是偶爾吃蔬菜。那些主要遵循地中海飲食的人風險降低了21%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中