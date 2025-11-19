限制級
頭暈不只是小毛病！小心頸動脈嚴重狹窄釀中風危機
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣65歲魏姓男子，近日因頭暈不適至醫院神經內科就診，電腦斷層影像發現右側頸動脈粥狀硬化導致嚴重狹窄，且右側大腦有陳舊性中風，經接受頸動脈氣球擴張及頸動脈支架放置，術後皆恢復良好，且頭暈症狀大幅改善。
大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維指出，頸動脈狹窄是造成缺血性中風的主要原因之一，而造成頸動脈狹窄最常見的原因為動脈粥狀硬化，少部分則可能因為動脈內膜發炎或剝離、放射性血管病變所導致。
導致動脈粥狀硬化的危險因子有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、肥胖、缺乏運動、不良的飲食習慣等，康靜維說，當硬化的斑塊或附在斑塊上的血栓剝落，塞住血管或讓血管狹窄時，就會造成頸動脈血流不足，或血管阻塞影響腦部的血流供應，導致中風發生。
康靜維表示，頸動脈狹窄初期可能沒有明顯症狀，直到狹窄嚴重、大腦缺血時才會出現的症狀，包含暫時性單眼失明、單側肢體無力和感覺異常、無症狀突然頭暈或暈倒等。這些症狀與中風的早期徵兆相似，因此需要盡快就醫診斷並治療。
康靜維建議，想要預防頸動脈狹窄發生，一定要健康飲食、規律運動、戒菸、妥善控制慢性疾病、定期健康檢查等。當有出現疑似頸動脈狹窄的症狀時，務必盡快至神經科門診評估並及早接受治療，才能有助於降低中風的發生。
