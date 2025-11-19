自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

頭暈不只是小毛病！小心頸動脈嚴重狹窄釀中風危機

2025/11/19 18:15

65歲魏姓男子因頭暈就醫，發現頸動脈嚴重狹窄（紅圈處），經頸動脈氣球擴張及支架放置後（藍圈處），頭暈症狀大幅改善。（大千綜合醫院提供）

65歲魏姓男子因頭暈就醫，發現頸動脈嚴重狹窄（紅圈處），經頸動脈氣球擴張及支架放置後（藍圈處），頭暈症狀大幅改善。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣65歲魏姓男子，近日因頭暈不適至醫院神經內科就診，電腦斷層影像發現右側頸動脈粥狀硬化導致嚴重狹窄，且右側大腦有陳舊性中風，經接受頸動脈氣球擴張及頸動脈支架放置，術後皆恢復良好，且頭暈症狀大幅改善。

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維指出，頸動脈狹窄是造成缺血性中風的主要原因之一，而造成頸動脈狹窄最常見的原因為動脈粥狀硬化，少部分則可能因為動脈內膜發炎或剝離、放射性血管病變所導致。

導致動脈粥狀硬化的危險因子有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、肥胖、缺乏運動、不良的飲食習慣等，康靜維說，當硬化的斑塊或附在斑塊上的血栓剝落，塞住血管或讓血管狹窄時，就會造成頸動脈血流不足，或血管阻塞影響腦部的血流供應，導致中風發生。

康靜維表示，頸動脈狹窄初期可能沒有明顯症狀，直到狹窄嚴重、大腦缺血時才會出現的症狀，包含暫時性單眼失明、單側肢體無力和感覺異常、無症狀突然頭暈或暈倒等。這些症狀與中風的早期徵兆相似，因此需要盡快就醫診斷並治療。

康靜維建議，想要預防頸動脈狹窄發生，一定要健康飲食、規律運動、戒菸、妥善控制慢性疾病、定期健康檢查等。當有出現疑似頸動脈狹窄的症狀時，務必盡快至神經科門診評估並及早接受治療，才能有助於降低中風的發生。

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維表示，微創頸動脈支架置放術可將狹窄血管撐開，幫助病人改善頸動脈狹窄問題。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維表示，微創頸動脈支架置放術可將狹窄血管撐開，幫助病人改善頸動脈狹窄問題。（大千綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中