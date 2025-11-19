健康網》頭皮狂出油怎麼救？ 醫曝4大改善重點

很多人以為控油就要超強清潔力，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，過度清潔會破壞頭皮的油水平衡，形成「越洗越油」的惡性循環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕早上才洗完頭，下午就油膩扁塌、貼在頭皮上，甚至伴隨異味、長痘痘？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，頭皮出油過多不只影響外觀，更可能造成毛囊阻塞、脂漏性皮膚炎，甚至引發落髮問題。若挑錯產品或清潔方式不當，還可能讓頭皮越洗越油，形成惡性循環。

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」提醒，改善油性頭皮要掌握「4大挑選關鍵」，從清潔方式、成分、酸鹼度到頭皮狀態判斷，都會影響出油程度。

請繼續往下閱讀...

掌握有效成分 才能真正控油

柯博桓指出，真正有效的控油洗髮精, 關鍵在於成分！優先選擇含有「鋅」（Zinc PCA、鋅鹽）、「水楊酸」、「茶樹精油」、「薄荷醇」這些成分的產品。

他也說明，鋅能調節皮脂分泌、抑制細菌滋生；水楊酸能深層清潔毛囊、代謝老廢角質；茶樹精油具有天然抗菌效果；薄荷醇則能舒緩頭皮、帶來清爽感受。

但要避開含有「矽靈」（Dimethicone）、「礦物油」等會增加頭皮負擔的成分，這些只會讓你的頭皮更悶、更油。

過度清潔反而更油 選溫和介面活性劑

很多人以為控油就要超強清潔力，柯博桓說，這是大錯特錯！過度清潔會破壞頭皮的油水平衡， 讓頭皮誤以為缺油而分泌更多油脂，形成「越洗越油」的惡性循環。

選擇「胺基酸系」或「葡萄糖苷」等溫和界面活性劑，清潔力適中又不傷害頭皮屏障。避開「SLS」（Sodium Lauryl Sulfate）、「SLES」等刺激性強的清潔成分，這些雖然洗起來泡沫豐富，但長期使用會讓頭皮越來越脆弱。

弱酸性最適合頭皮 維持pH平衡不惹油

健康頭皮的pH值約在4.5-5.5之間,呈現弱酸性，因此選擇pH值在5-6之間的控油洗髮精，能維持頭皮的天然保護屏障、抑制細菌滋生、減少出油問題；太鹼性的洗髮精（pH值7以上）會讓毛鱗片張開、頭皮防禦力下降，反而更容易出油發癢。

柯博桓建議，購買前可以詢問店員或查看產品標示，選擇明確標示弱酸性或pH平衡的產品。

找出你的油頭類型 才能對症改善

柯博桓指出，不同的油頭狀況需要不同的處理方式：

●單純油性頭皮：一般控油與清潔成分即可。

●伴隨頭皮屑：需選含抗屑成分，如 ZPT（吡啶硫酮鋅）、Ketoconazole（酮康唑）等。

●毛囊炎或脂漏性皮膚炎：建議先由皮膚科醫師評估，必要時使用藥用洗髮精治療。

他補充說明，季節也會影響頭皮狀態，夏天出油多，可選擇較強控油的清潔產品；冬天應改用較溫和的配方，避免頭皮因乾燥而分泌更多油脂。

柯博桓提醒，頭皮出油並非只能以「洗更乾淨」解決，而是需要從成分、清潔方式、酸鹼度與頭皮類型多面向調整。若已出現異味、長痘或反覆發炎，務必及早尋求皮膚科協助，以免拖久造成落髮問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法