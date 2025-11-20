自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》火鍋肉片聰明選不爆卡 小心熱量地雷「它」第1

2025/11/20 17:05

好食課營養師楊婷貽指出，肉片是吃火鍋時少不了的食材之一，也是決定一餐熱量的一大關鍵，聰明選擇才能吃得健康滿足不爆卡；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷就是想要吃火鍋！但你知道火鍋肉片怎麼選才能吃得滿足又健康嗎？好食課營養師楊婷貽（Christina）分享指出，以同重量180公克的牛、豬、羊、雞等肉品來說，雞胸肉熱量最低為210大卡，雪花牛熱量則是最高，達774大卡；若不小心吃過量就爆卡，也屬於高卡地雷食材，提醒減重者攝取時應多留意。

肉片是吃火鍋時少不了的食材之一，也是決定一餐熱量的一大關鍵，想減肥到底該怎麼選？楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文整理指出，以店家常見販售份量、每份180公克做計算，火鍋肉片熱量可分為以下高卡、低卡2大類，提醒聰明選擇才能避開雷區安心吃：

高卡區：牛、豬、羊肉熱量高

雪花牛：一份180公克，熱量774大卡。

豬五花／培根豬：一份180公克，熱量650大卡。

羊腹肉：一份180公克，熱量454大卡。

梅花豬：一份180公克，熱量370大卡。

嫩肩羊：一份180公克，熱量355大卡。

嫩肩牛：一份180公克，熱量340大卡。

雞腿肉（帶骨）：一份250公克（去骨約剩160克），熱量265大卡。

低卡區：魚蝦、貝類安心吃

梅花牛：雖然同有「梅花肉」之名，但熱量跟「梅花豬」差了近一倍。梅花牛是取自牛肩胛部分的肉，也有人稱為板腱，所以別被「梅花肉」的名稱所蒙騙；一份180公克，熱量216大卡。

雞胸肉：一份180公克，熱量210大卡。

鯛魚片：一份160公克，熱量174大卡。

草蝦：一份5隻含殼約200公克，熱量100大卡。

蛤蜊：20顆約45大卡。

