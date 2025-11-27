健康網》天冷暖身靠「它」 醫：可抗發炎又護血管

根據2025年最新的關於薑的研究，既可抗發炎，也能抗氧化，是暖身與護血管的好夥伴；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉冷，手腳冰冷，不妨泡杯薑茶暖身。科博特診所院長劉博仁指出，薑的暖身效果，不只是一種感覺，根據2025年最新薑的研究，既可抗發炎，也能抗氧化，是暖身與護血管的好夥伴。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，2025年一篇收錄29 個隨機對照試驗（RCT）的大型統合分析指出，薑補充能明顯降低 CRP、IL-6、TNF-α等慢性發炎指標；抗氧化能力上升（TAC、SOD 提高，MDA 降低）；本來就有代謝問題或慢性病的人，改善更明顯。

請繼續往下閱讀...

劉博仁說明，薑本身具有擴張末梢微血管、增加循環特性，喝下去時的那股暖流，能讓人覺得舒服。冬天喝薑茶，不只是暖身，對於代謝健康，也是溫和的加分。

老薑與嫩薑，有什麼不同？他提到，老薑的纖維較粗、辣味強，適合泡茶、驅寒、保暖、煮麻油雞，冬天泡薑茶優先選老薑。而嫩薑的纖維細、味道較清甜，辣度較低，適合涼拌、醃漬、做料理。

薑茶做法

材料（1 人份）

●老薑3–10g（約3–5片，厚度 0.3–0.5cm）

●水300–400ml

●可加：黑糖、檸檬、蜂蜜（不耐高溫者泡好再加）

作法

1.薑切片（不用切太薄）

2.冷水下去煮，滾後轉小火10–15分鐘

3.越久香味和有效成分越能煮出來

4.想加甜味時：黑糖很適合冷天

劉博仁最後提醒，薑茶是很溫柔的日常保養，但若有在吃抗凝血或降血糖藥，建議先詢問醫師。其他民眾則可以一天泡1–2杯，是冬天的暖身方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法