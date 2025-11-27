自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天冷暖身靠「它」 醫：可抗發炎又護血管

2025/11/27 07:23

根據2025年最新的關於薑的研究，既可抗發炎，也能抗氧化，是暖身與護血管的好夥伴；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

根據2025年最新的關於薑的研究，既可抗發炎，也能抗氧化，是暖身與護血管的好夥伴；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉冷，手腳冰冷，不妨泡杯薑茶暖身。科博特診所院長劉博仁指出，薑的暖身效果，不只是一種感覺，根據2025年最新薑的研究，既可抗發炎，也能抗氧化，是暖身與護血管的好夥伴。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，2025年一篇收錄29 個隨機對照試驗（RCT）的大型統合分析指出，薑補充能明顯降低 CRP、IL-6、TNF-α等慢性發炎指標；抗氧化能力上升（TAC、SOD 提高，MDA 降低）；本來就有代謝問題或慢性病的人，改善更明顯。

劉博仁說明，薑本身具有擴張末梢微血管、增加循環特性，喝下去時的那股暖流，能讓人覺得舒服。冬天喝薑茶，不只是暖身，對於代謝健康，也是溫和的加分。

老薑與嫩薑，有什麼不同？他提到，老薑的纖維較粗、辣味強，適合泡茶、驅寒、保暖、煮麻油雞，冬天泡薑茶優先選老薑。而嫩薑的纖維細、味道較清甜，辣度較低，適合涼拌、醃漬、做料理。

薑茶做法

材料（1 人份）

●老薑3–10g（約3–5片，厚度 0.3–0.5cm）
●水300–400ml
●可加：黑糖、檸檬、蜂蜜（不耐高溫者泡好再加）

作法

1.薑切片（不用切太薄）
2.冷水下去煮，滾後轉小火10–15分鐘
3.越久香味和有效成分越能煮出來
4.想加甜味時：黑糖很適合冷天

劉博仁最後提醒，薑茶是很溫柔的日常保養，但若有在吃抗凝血或降血糖藥，建議先詢問醫師。其他民眾則可以一天泡1–2杯，是冬天的暖身方式。

