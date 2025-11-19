自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》人來瘋不是調皮 心理師揭小孩「出風頭」動機

2025/11/19 19:29

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，「人來瘋」不是淘氣，是一種孩子渴望被喜歡、努力尋找同伴頻率的方式。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，「人來瘋」不是淘氣，是一種孩子渴望被喜歡、努力尋找同伴頻率的方式。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子初次進入新的環境，若表現得特別活潑、話多、甚至講出讓大人錯愕的玩笑，許多人直覺會認為是「調皮」或「想出風頭」。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，「人來瘋」不是淘氣，是一種孩子渴望被喜歡、努力尋找同伴頻率的方式。協助辨識場合，並示範恰當的幽默，肯定他表達的勇氣而非壓抑，能幫助孩子在被看見的同時，學會更成熟的社交節奏。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，這樣的孩子在學校常被貼上「調皮」或「愛出風頭」的標籤，也容易與同樣活躍的同學形成固定小圈圈。老師在糾正時，他可能脫口而出「我沒有站起來啊，我只是屁股不在椅子上」，大人聽來像在頂嘴，實際上他只是誤用了幽默。

這樣的落差，讓他越想表現自己，反而越容易被誤會。許多人來瘋的孩子並不是壞心眼，而是在用自己的方式嘗試「找頻率」，試著被看見、被接納。想協助這樣的孩子，關鍵不在壓抑，而是引導他分辨時機與情境。可以從3個方向著手：

1.協助辨識場合。讓他知道什麼時候可以開玩笑、什麼情境需要尊重他人。

2.示範恰當的幽默。鼓勵他講生活中有趣的小觀察，而非模仿別人用語。

3.肯定他表達的勇氣。先讓他感覺被理解，再討論語氣與分寸的拿捏。

黃閎新提到，當孩子的人來瘋被看見成為「想被喜歡」的努力時，大人也能用溫和與引導回應，而不只是糾正。被理解的孩子，才能在幽默中學會分寸，在互動中找到被喜歡的方式。

