健康網》天天暴怒好難受？ 3大營養素穩住情緒不失控

營養師李婉萍表示，維生素B3不僅有助預防壞心情，還能放鬆身心，改善憂鬱、焦慮症狀，番茄等食物均富含；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大易暴怒、心情低落、充滿厭世感，其實這不僅僅是控制情緒的問題，也可能是缺乏營養所致。營養師李婉萍表示，生活中不免會有讓人動怒的時候，但補對營養素也能降低易怒機率！建議日常飲食可多攝取富含維生素B1、B3、B6等食材，不僅能預防情緒失控，也是有助遠離壞心情的神隊友。

李婉萍於臉書專頁發文分享，想要避免暴怒、煩心事難消，並且預防壞心情，推薦必吃以下3大營養素，有助放鬆身心、緩解焦慮、改善憂鬱，還能讓你保持好睡眠：

請繼續往下閱讀...

●維生素B1：號稱「精神性維生素」，有助維持神經傳導系統運作。若缺乏容易讓身體系統運作不順，進而引發憂慮、焦躁等狀況。日常食材可補充如：全榖雜糧類（糙米、胚芽）、豆類、花生、芝麻。

●維生素B3：菸鹼酸為輔酶的合成原料，先前曾有研究指出，憂鬱症患者補充菸鹼酸後，可有效改善憂鬱、焦慮症狀，幫助放鬆身心、改善睡眠。常見食材如：馬鈴薯、番茄、香菇、紫菜、鮭魚、鮪魚等，均含有此營養素。

●維生素B6：幫助色胺酸轉換成菸鹼酸，在B群中對情緒影響最大。尤其針對女性先前被用來當作經前症候群的輔助治療。此外，好好睡眠也很需要它。常見食材如：香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果等均富含。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法