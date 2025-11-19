自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》嘴角唇疱疹不單是皮膚病 醫：恐是大腦退化警訊

2025/11/19 17:37

民眾嘴角起了唇疱疹小水泡，會以為只是免疫力變差，專家卻提醒，也有可能是大腦退化的隱藏警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾嘴角起了唇疱疹小水泡，會以為只是免疫力變差，專家卻提醒，也有可能是大腦退化的隱藏警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾嘴角起了唇疱疹小水泡，可能覺得只是熬夜太多，或是壓力大造成了免疫力變差。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究提醒，其背後可能藏著大腦未來的隱藏風險，可能與大腦退化的早期跡象。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，單純疱疹病毒第一型是造成唇疱疹的主因，它不是打完抗病毒藥就消失不見，而是潛伏在神經系統，當我們壓力大、睡不飽、免疫力下降時，它就會再度活化、沿著神經一路走到腦部深處。最新的科學證據顯示，它最常攻擊的地方，就是大腦海馬迴，此區為掌管記憶的核心地帶。

根據 2025 年《Pathogens》期刊的總結性回顧，阿茲海默症患者的大腦裡，找到這個病毒的DNA跟蛋白質。不只這樣，它每活化一次，就有可能引發局部神經發炎、增加類澱粉蛋白與tau蛋白的堆積，這些都是記憶退化的早期跡象。

張家銘說明，唇疱疹頻繁發作，一年超過2-3次，是身體免疫系統失衡的警訊，而免疫的波動與大腦發炎節奏同步，這也是壓力大時記性變差、注意力不集中的原因。尤其是，帶有APOE4 基因的人，因其更容易讓病毒穿過血腦屏障，若再伴隨頻繁皰疹，大腦風險會被放大。

5大方向打造免疫防線

他更從臨床經驗與研究結合，建議民眾注意5大方向打造免疫防線：

●疱疹是過勞提醒

看到疱疹，就像看到紅燈在閃，民眾不妨檢查最近是否太操勞，睡眠與情緒是否也同步出了問題，皰疹是身體在說「該休息了。」

●優質睡眠

研究顯示，睡眠時大腦會清理掉類澱粉蛋白與壓力產物，也是免疫系統控制病毒的關鍵時段。睡得好，皰疹少，大腦清爽又年輕。

●規律運動

每天20-30分鐘快走，不用太激烈，能幫助身體調節免疫、減少病毒活化，還能增加粒線體功能，提升神經元能量。記憶力和情緒，也會變好。

●吃對營養

多吃深綠蔬菜、莓果、喝綠茶，攝取Omega-3、維生素D、鎂與優質蛋白質，能降低發炎、抗氧化。

●心理修復

壓力會讓病毒活化、讓大腦發炎、睡不好、免疫亂掉。多給自己時間放慢腳步，照顧情緒，不只滋養心靈，更是大腦的防護網。

