健康網》瘦瘦針具抗癌潛力！ 研究：大腸癌死亡率砍半

〔健康頻道／綜合報導〕瘦身藥竟然能「抗癌」？大腸癌死亡率直接砍半。你以為「瘦瘦針」只能拿來減肥或控制血糖嗎？恆新復健科診所醫師王思恒指出，最近一項來自加州大學聖地牙哥分校的研究，徹底打破了醫學界的想像。這類原本用來治療糖尿病的GLP-1藥物，竟然可能成為大腸癌患者的保命符！

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，研究團隊分析了超過6,800名大腸癌患者的病歷，結果發現了一個驚人的現象：有使用這類藥物的患者，五年內的死亡率只有15.5%；而沒有使用的患者，死亡率卻高達 37.1%。簡單來說，對於大腸癌病友而言，這類藥物似乎讓死亡風險「直接少了一半以上」。這不是微小的差距，這是巨大的生存希望。

為什麼減肥藥能抗癌？

王思恒提到，科學家推測，這其實跟身體的「微環境」有關。肥胖和癌症往往是好朋友，因為肥胖會帶來全身性的發炎反應和代謝壓力。而GLP-1藥物剛好是這方面的專家，它們可能透過3個途徑來助攻：

1.幫身體「滅火」：降低全身發炎反應。

2.調整代謝：提高胰島素敏感性，不讓癌細胞在充滿糖分的環境中狂歡。

3.直接攻擊：實驗室數據甚至暗示，藥物可能直接抑制腫瘤生長，甚至誘導癌細胞自我毀滅。

王思恒指出，研究發現，效果最顯著的是那些BMI超過35的肥胖族群。這很合邏輯，因為這群朋友原本身體發炎的情況最嚴重，藥物介入後帶來的「體質逆轉」效益也就最大。

規律與飲食才是根本

王思恒表示，看到這裡，是不是覺得每個人都該去打一針？先別急，這項研究雖然振奮人心，但它是觀察性研究，告訴我們這兩者有強烈的「關聯」，但在臨床試驗確認因果關係前，還不要把藥物當成仙丹。

最根本的抗癌良方，依然是健康的飲食與規律的生活。這場仗如果能靠自己打贏當然最好；但對於那些努力控制飲食卻依然受肥胖所苦，甚至不幸罹癌的高風險族群來說，這項新發現告訴我們：現代醫學手裡多了一張強力的底牌。

