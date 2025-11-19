自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》瘦瘦針具抗癌潛力！ 研究：大腸癌死亡率砍半

2025/11/19 20:32

恆新復健科診所醫師王思恒指出，這類原本用來治療糖尿病的GLP-1藥物，竟然可能成為大腸癌患者的保命符；情境照。（圖取自shutterstock）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，這類原本用來治療糖尿病的GLP-1藥物，竟然可能成為大腸癌患者的保命符；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦身藥竟然能「抗癌」？大腸癌死亡率直接砍半。你以為「瘦瘦針」只能拿來減肥或控制血糖嗎？恆新復健科診所醫師王思恒指出，最近一項來自加州大學聖地牙哥分校的研究，徹底打破了醫學界的想像。這類原本用來治療糖尿病的GLP-1藥物，竟然可能成為大腸癌患者的保命符！

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，研究團隊分析了超過6,800名大腸癌患者的病歷，結果發現了一個驚人的現象：有使用這類藥物的患者，五年內的死亡率只有15.5%；而沒有使用的患者，死亡率卻高達 37.1%。簡單來說，對於大腸癌病友而言，這類藥物似乎讓死亡風險「直接少了一半以上」。這不是微小的差距，這是巨大的生存希望。

為什麼減肥藥能抗癌？

王思恒提到，科學家推測，這其實跟身體的「微環境」有關。肥胖和癌症往往是好朋友，因為肥胖會帶來全身性的發炎反應和代謝壓力。而GLP-1藥物剛好是這方面的專家，它們可能透過3個途徑來助攻：

1.幫身體「滅火」：降低全身發炎反應。

2.調整代謝：提高胰島素敏感性，不讓癌細胞在充滿糖分的環境中狂歡。

3.直接攻擊：實驗室數據甚至暗示，藥物可能直接抑制腫瘤生長，甚至誘導癌細胞自我毀滅。

王思恒指出，研究發現，效果最顯著的是那些BMI超過35的肥胖族群。這很合邏輯，因為這群朋友原本身體發炎的情況最嚴重，藥物介入後帶來的「體質逆轉」效益也就最大。

規律與飲食才是根本

王思恒表示，看到這裡，是不是覺得每個人都該去打一針？先別急，這項研究雖然振奮人心，但它是觀察性研究，告訴我們這兩者有強烈的「關聯」，但在臨床試驗確認因果關係前，還不要把藥物當成仙丹。

最根本的抗癌良方，依然是健康的飲食與規律的生活。這場仗如果能靠自己打贏當然最好；但對於那些努力控制飲食卻依然受肥胖所苦，甚至不幸罹癌的高風險族群來說，這項新發現告訴我們：現代醫學手裡多了一張強力的底牌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中