健康網》防骨鬆3藥物健保擴大補助！ 2族群符合資格別錯過

據國健署調查，國人除幼兒外，鈣質普遍嚴重攝取不足。健保署表示，缺鈣導致骨質疏鬆不只讓骨頭變脆，更是健康隱憂；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆堪稱是健康的隱形殺手之一。根據國民健康署調查近年我國國民營養健康狀況，發現鈣質普遍攝取不足，除1-3歲幼兒族群外，其他年齡層攝取量僅約需要量的一半，顯示骨鬆已不只是高齡族群的問題。對此，健保署針對初級骨折預防且符合相關條件、次級骨折預防等2大族群，於2025年3月起擴大健保治療骨鬆3大藥品給付，冀望預防骨折超前部署。

符合藥物給付資格一次看

健保署於臉書專頁發文表示，骨質疏鬆不只讓骨頭變脆，更是健康隱憂。114年3月起，健保擴大骨鬆藥物給付，讓符合條件的人能提早預防、穩固骨力；並說明以下2大族群符合健保擴大骨質疏鬆症藥物給付資格：

●初級骨折預防（還沒骨折也能用）：骨密度（BMD）T值≤－2.5，且須同時符合以下其中一項：

1.使用胰島素的糖尿病患者。

2.類風濕性關節炎患者。

3.長期吃類固醇（超過3個月、每天5mg以上）。

●次級骨折預防（骨折後有新保障）：除了髖骨、脊椎之外，現在手腕骨折（遠端橈骨）、上臂骨折（近端肱骨）也納入健保給付。

3大藥物助提早保骨本

至於有那些健保給付藥品？健保署表示，包括：alendronate（Alendronate善骨實）、denosumab（Prolia保骼麗）及romosozumab（Evenity益穩挺）成分之3大骨鬆藥品；估計每年將有8.5-13.4萬人受惠，有助提早保骨本、不怕再骨折。

此外，健保署也提醒，民眾應記得定期檢測骨密度，以期早點發現、早點治療，讓骨頭穩穩挺挺到老。

