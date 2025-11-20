自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中國女星喝紅棗茶 中醫提醒3類人小心

2025/11/20 11:25

每年七到八月是苗栗縣公館鄉紅棗的產季；同時近日有媒體報導，中國仙氣女星習慣引用紅棗茶，引發熱烈討論。（資料照、記者黃美珠攝）

每年七到八月是苗栗縣公館鄉紅棗的產季；同時近日有媒體報導，中國仙氣女星習慣引用紅棗茶，引發熱烈討論。（資料照、記者黃美珠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星許妍近日被報導經常喝用紅棗泡成的茶來養顏美容，大家以為這樣就能成為仙女。然中醫師郭大維直言，若胃腸功能不佳、血糖不穩、或是體質偏熱或濕熱，食用紅棗前應小心注意身體的變化。

「每天三顆棗，一輩子不顯老。先搞清楚體質再喝，才能當許妍，不明就裏就隨便喝，當心胃發炎。」中醫師郭大維在臉書粉專「郭大維中醫師」說明，紅棗除了直接當零嘴吃外，還可以煮湯、煮粥、煮茶等，但需要注意的是有幾類人要少吃：

1.胃腸功能不好的人：紅棗膳食纖維含量豐富，但水溶性纖維少而非溶性纖維多些，大量攝入或咀嚼不充分時容易刺激胃黏膜，誘發或加重胃痛、胃脹，胃炎、胃潰瘍患者尤其需要注意。

2.血糖不穩的人：藥材使用多為乾燥紅棗，糖份濃縮，GI值明顯升高，近乎高GI食物，大量食用紅棗容易引發血糖劇烈波動，建議搭配其他藥材使用。

3.體質偏熱或濕熱的人：體質偏熱者容易出現便秘、口臭、牙齦腫痛等症狀，紅棗性味甘溫，若大量食用身體猶如悶燒鍋。體質偏濕熱者多見舌苔厚膩、口甜、食慾差、胃脹、易感惡心、面部浮腫等症狀，紅棗滋膩會讓體內痰濕更難以清除。

再者，有人問，紅棗不是能夠補血嗎？郭大維說明，紅棗補血效果主要來自於「補中益氣」，這裡的「中」，指的就是「健脾胃」：透過把脾胃照顧好讓身體能好好地利用食物的營養，而非直接補充大量鐵質。紅棗所含的是「非血鐵基質」，人體吸收率不高，若要真正有效補血，仍需搭配維生素C（像是許妍加了蘋果），或者有「輕度貧血者」可以多攝取紅肉、動物內臟等富含血紅素鐵的食物作為主要來源。嚴重貧血的朋友還是建議找醫師進一步檢查與治療。

