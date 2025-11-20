自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天喝鮮奶不只CP值高 營養師揭蛋白質也飆升

2025/11/20 07:23

營養師林世航表示，冬天因乳牛食慾好、營養狀況佳，牛奶中所含蛋白質、礦物質等，也比夏天來得多；情境照。（圖取自freepik）

營養師林世航表示，冬天因乳牛食慾好、營養狀況佳，牛奶中所含蛋白質、礦物質等，也比夏天來得多；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，牛奶經常相對變得比較乏人問津。對此，好食課營養師林世航（Titan）指出，冬天其實是一年中喝牛奶的超值季節，不僅此時價格較優惠，且因乳牛天冷食慾好、營養狀況佳，牛奶中所含蛋白質、礦物質等，也比夏天來得多。因此，推薦冬天喝鮮乳正是時候，可以讓你喝得更營養。

冬季需求量低 價格親民

冬天買牛奶更划算？林世航於臉書專頁「好食課」發文說明，相較於夏季酷暑，冬季氣溫適合乳牛生長，食慾增加也使得牛奶產量提高。此外，一般人因天冷，對於牛奶的需求量降低，也使得牛奶廠商於冬季打出許多優惠，進而讓價格更加親民。

另，林世航也指出，因天冷使得牛隻食慾增加，不僅泌乳量提高，因營養狀況佳，產出的牛奶品質也更優秀。根據乳品工業同業公會提出的數值，冬季的牛奶脂肪、蛋白質與無脂固形物（礦物質、醣類等）含量都比夏天高，此時飲用也能讓你喝得更營養。

標章2重點可判斷產季

至於牛奶怎判斷是冬期品還是夏期品？林世航補充，過去乳品標章會明確寫出冬期品或是夏期品，但自2025年7月1日起，農業部已全面更改舊版鮮乳標章；不過，大家仍可從標章左上角是注音符號還是英文字母去辨別產季：

注音符號：夏期品，4-11月。

英文字母：冬期品，12月至翌年3月。

對於牛奶加熱營養會不會流失的迷思，林世航提出解釋，雖然維生素B1、C等對於高溫較敏感的營養素可能會因加熱而減少，但鈣質、維生素B2等牛奶中重要的營養，則較不受高溫影響。因此，即使加熱還是可以靠牛奶喝獲取這些營養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中