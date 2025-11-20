健康網》冬天喝鮮奶不只CP值高 營養師揭蛋白質也飆升

營養師林世航表示，冬天因乳牛食慾好、營養狀況佳，牛奶中所含蛋白質、礦物質等，也比夏天來得多；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，牛奶經常相對變得比較乏人問津。對此，好食課營養師林世航（Titan）指出，冬天其實是一年中喝牛奶的超值季節，不僅此時價格較優惠，且因乳牛天冷食慾好、營養狀況佳，牛奶中所含蛋白質、礦物質等，也比夏天來得多。因此，推薦冬天喝鮮乳正是時候，可以讓你喝得更營養。

冬季需求量低 價格親民

冬天買牛奶更划算？林世航於臉書專頁「好食課」發文說明，相較於夏季酷暑，冬季氣溫適合乳牛生長，食慾增加也使得牛奶產量提高。此外，一般人因天冷，對於牛奶的需求量降低，也使得牛奶廠商於冬季打出許多優惠，進而讓價格更加親民。

另，林世航也指出，因天冷使得牛隻食慾增加，不僅泌乳量提高，因營養狀況佳，產出的牛奶品質也更優秀。根據乳品工業同業公會提出的數值，冬季的牛奶脂肪、蛋白質與無脂固形物（礦物質、醣類等）含量都比夏天高，此時飲用也能讓你喝得更營養。

標章2重點可判斷產季

至於牛奶怎判斷是冬期品還是夏期品？林世航補充，過去乳品標章會明確寫出冬期品或是夏期品，但自2025年7月1日起，農業部已全面更改舊版鮮乳標章；不過，大家仍可從標章左上角是注音符號還是英文字母去辨別產季：

●注音符號：夏期品，4-11月。

●英文字母：冬期品，12月至翌年3月。

對於牛奶加熱營養會不會流失的迷思，林世航提出解釋，雖然維生素B1、C等對於高溫較敏感的營養素可能會因加熱而減少，但鈣質、維生素B2等牛奶中重要的營養，則較不受高溫影響。因此，即使加熱還是可以靠牛奶喝獲取這些營養。

