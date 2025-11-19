研究：EP2受體與痛覺相關 為精準疼痛治療鋪平道路

研究人員利用局部藥物傳遞技術選擇性抑制雪旺細胞中的EP2受體，成功消除了小鼠疼痛反應的同時不影響發炎反應。圖為許旺細胞。（擷自X@drtimbracey）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國近期1項研究確定前列腺素（1種激素樣化合物，許多止痛藥的作用標靶）中引發疼痛但不引發發炎的特定受體。該研究發表在自然通訊期刊上，預計將為開發更精準的疼痛治療方法鋪平道路。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，非類固醇抗發炎藥物透過抑制生成前列腺素的酵素來緩解疼痛，從而減輕發炎和不適。但發炎是人體對抗損傷或感染的天然防禦機制，這意味著完全抑制發炎可能會適得其反。因此美國紐約大學研究團隊尋找其他治療方法。

紐約大學疼痛研究中心兼任教授、研究作者傑佩蒂（Pierangelo Geppetti）表示，發炎對身體有益，它能修復身體並恢復其正常功能。更好的治療策略是在不影響發炎保護作用的前提下，選擇性減輕疼痛。

研究團隊檢測了許旺細胞（Schwann cell）內的前列腺素E2（PGE2）。 PGE2是發炎性疼痛的主要分子，透過4種不同的受體發揮作用。傑佩蒂領導的早期研究表明，EP4受體是發炎性疼痛的主要受體。

在此次研究中傑佩蒂與團隊採用了更為精細的方法後發現，另一種受體EP2在產生疼痛中扮演主導角色。研究人員利用局部藥物傳遞技術選擇性抑制雪旺細胞中的EP2受體，成功消除了小鼠疼痛反應的同時不影響發炎反應。

在針對人類和小鼠許旺細胞的進一步研究中，研究團隊使EP2受體活躍起來後會啟動1條獨立於發炎反應的信號通路，並持續引發疼痛反應，證實了 EP2在疼痛中的作用。

研究團隊正在繼續進行臨床前研究，探索如何利用靶向EP2受體的藥物來治療關節炎等通常使用非類固醇抗發炎藥物治療的疾病引起的疼痛。

傑佩蒂聲稱，選擇性EP2受體拮抗劑可能會非常有用。雖然還需要進行更多研究，但針對膝關節等局部區域的靶向給藥方式未來可期。

