健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》如何吃早餐穩定血糖？ 專家提出4大訣竅

2025/11/20 06:24

一日之計在於晨，從包含蛋白質、纖維與健康脂肪的均衡早餐開始，讓血糖保持穩定，為一天開啟最好狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾趕著早上上班， 進公司前買最喜歡的咖啡，還隨手抓了巧克力鬆餅就衝去打卡，快速又方便。然而，充滿添加糖的早餐，正是讓你的能量與血糖坐上雲霄飛車的陷阱，可能在吃完後感覺更糟。專家提供4個早餐建議，為一天開啟最好狀態。

EatingWell》網站報導，「這種雲霄飛車效應會讓人感到飢餓、疲倦、易怒，有時甚至無法保持清晰思考或專注，」身為糖尿病教育專家的營養師艾米．休爾（Amy Huelle）這麼說道。她補充，你甚至可能比吃之前更餓，這大概不是一天開始工作的最佳身心狀態。 

為什麼吃高糖早餐會讓血糖升高？　

抓個糕點或喝杯加糖拿鐵，都可能讓血糖快速上升。營養師安德里亞．米勒（Andrea Miller）指出，如果早餐缺乏纖維、蛋白質或健康脂肪來減緩糖分進入血液的速度，血糖上升的情況會更明顯。餐後血糖上升與下降是正常現象，但如果一次攝取大量糖分，尤其是空腹時，血糖的波動可能會更劇烈。「對一些人來說，這會導致能量低落，並產生對糖的渴望，形成惡性循環。」

早晨維持血糖穩定的4大訣竅

●打造均衡早餐

一天之計在於晨，從包含蛋白質、纖維與健康脂肪的均衡餐開始。艾米．休爾表示，蛋白質與纖維能減緩消化速度，讓血糖保持穩定，而不像吃精緻糖類那樣坐上雲霄飛車。

她喜歡的均衡早餐包括希臘式優格水果杯（yogurt parfait，加入莓果和種子），或蔬菜歐姆蛋搭配全穀吐司。

●碳水化合物搭配蛋白質

將碳水化合物與蛋白質一起食用，有助於減緩葡萄糖吸收。米勒建議，可以在燕麥粥上加上無糖希臘優格。其他蛋白質來源還包括雞蛋、酪乳、豆腐、豆類、堅果和種子。

●限制含糖飲料

果汁、調味咖啡、含糖咖啡奶精、汽水和能量飲料，通常含大量添加糖，會快速提升血糖，並增加第二型糖尿病風險。試著減少糖分，或多選擇無糖飲品。

●選擇全穀而非精緻碳水

白麵包、糕點和含糖穀物消化速度快，會讓血糖飆升。相反地，可選擇高纖食物，如全穀麵包、燕麥、堅果、種子、水果與蔬菜。「這些食物能減緩碳水吸收、降低血糖尖峰，並增加飽足感，」艾米．休爾說。

艾米．休爾還提醒，可以試著餐後步行10-15分鐘，能顯著降低血糖；優先確保充足睡眠，有助於維持能量與代謝健康。此外，有些人對咖啡因比較敏感，即使喝無糖咖啡，也可能出現血糖上升。不妨留意自己在早晨喝完咖啡後的身體感受。

這意味著，以一份包含蛋白質、纖維和健康脂肪的均衡飲食當早餐，開始新的一天，可以提供更穩定的能量，並有助於避免血糖波動，維護長久健康。

