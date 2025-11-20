自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》素食者注意蛋白質 營養師建議外食這樣吃

2025/11/20 18:17

近年素食、蔬食風潮興盛，但若僅吃蔬菜，恐忽略蛋白質攝取。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近年素食、蔬食風潮興盛，但若僅吃蔬菜，恐忽略蛋白質攝取。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人喜愛吃素食或蔬食，不論是為了健康或宗教因素，大家都有只能吃蔬菜的理由。然營養師提醒，素食餐飲的蛋白質偏少，提醒應將缺乏的動物性蛋白質，換成足夠的植物性蛋白。建議在選菜色時多選豆腐，或是喝豆漿補充。

營養師黃雅鈺在臉書「營養師Couple食記」強調，「素食不是只吃青菜！蛋白質不足，會越吃越餓。」黃雅鈺提醒，健康素食不是「飯＋菜」就叫均衡！ 真正的重點是：把原本的動物性蛋白，換成足夠的植物性蛋白。

黃雅鈺表示，蛋白質要夠，熱量才會足，也才吃得飽。根據每日飲食指南，蛋白質一天建議3～8 份，取中間值6份平分到3餐，一餐至少也要 2 份蛋白質。「不然餐間超容易餓，去吃一堆零食、餅乾、甜食補熱量。這才是真正的陷阱！」

營養師的素食外食建議

●能選菜色時：至少吃到一塊豆腐（傳統豆腐田字型四小格，或嫩豆腐半盒）＋ 全蛋 1 顆 或 豆干 3 片；一餐蛋白質比較安心。

●不能選菜色時：自備水煮蛋、茶葉蛋，或最方便的無糖豆漿。200ml 豆漿 = 1 份蛋白質。

素食者必備的還有「堅果種子類」。除了健康油脂，也有植物性蛋白與礦物質。建議餐後或餐間補充 1 湯匙，或直接買小包裝最方便。

