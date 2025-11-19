每天一小匙就有效？「這香料」被發現能降脂肪 改善膽固醇

日本最新研究發現，黑種草籽或許能在改善膽固醇、控制體重與抗發炎方面扮演更關鍵的角色，示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕黑種草籽香氣濃郁，長期被視為料理中的增味小配角，如今卻在科學研究中展現不容小覷的健康潛力。日本最新研究發現，這種古老香料或許能在改善膽固醇、控制體重與抗發炎方面扮演更關鍵的角色，引發關注。

《紐約郵報》報導，大阪市立大學最新研究指出，常用於咖哩料理的黑種草籽（Nigella sativa）可能有助於改善膽固醇並抑制脂肪生成。研究發現，受試者連續8週每日攝取5公克黑種草籽粉後，壞膽固醇明顯下降，好的膽固醇則上升。研究團隊並在黑種草籽中發現23種脂肪酸，其中多數是不飽和脂肪酸，具有抗發炎和降脂作用。

請繼續往下閱讀...

黑種草籽是一種分布於南亞、北非及地中海地區的傳統藥用植物，含有多種生物活性化合物，包括被認為能抑制脂肪細胞生成並促進代謝的麝香酮。過去研究也指出，補充黑籽油的女性在體重、體脂、BMI與食慾方面都呈現下降趨勢，顯示其在體重管理與代謝健康上的潛力。

研究團隊說，黑種草籽過去已被用來減緩發炎並協助處理氣喘、高血壓及其他慢性疾病相關症狀，而最新研究結果進一步支持其作為功能性食品的可能性。團隊計畫進行規模更大、時間更長的臨床試驗，以深入探討黑種草籽對胰島素阻抗及發炎指標的影響，評估其在預防肥胖與生活習慣方面的應用前景。

