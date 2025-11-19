自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

過動輔助中醫雷射針灸 找回學童專注力

2025/11/19 15:25

陽明交通大學附設醫院中醫科主任蔡一成為孩童進行雷射針灸。（陽明交通大學附設醫院提供）

陽明交通大學附設醫院中醫科主任蔡一成為孩童進行雷射針灸。（陽明交通大學附設醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭6歲黃姓男童活動力旺盛，因過動、不專心導致學習落後，家長就醫後，除有早期療育介入外，也搭配中醫雷射針灸，成功找回專注力。陽明交通大學附設醫院中醫科主任蔡一成說，經半年治療，黃童語言表達與學習理解力均有明顯進步，也變得能安靜上課、專心聽講。

蔡一成說，「注意力不足過動症（ADHD）」是學齡兒童常見神經發展疾病，約9％孩童受到影響，常表現出注意力不集中、活動過度與情緒衝動等現象，研究顯示這與大腦前額葉活性降低及部分腦區發育遲緩有關。

他說，「ADHD的孩子是大腦發展節奏不同，若能在3至5歲的大腦黃金發展期及早介入，效果會非常明顯。」雷射針灸是結合中醫經絡理論與現代光能科技的新型療法，透過低能量雷射照射特定穴位，能刺激頭部與腦部相關經絡，達到安神、穩定情緒與提升專注力。

蔡一成說，與傳統針灸不同，雷射針灸不需針刺、無痛無創口，非常適合怕針的兒童，治療時僅有溫和的光照感受，可調節自律神經，改善腦部血流循環，幫助孩子靜下來、專注學習。若再配合中藥辨證施治，針對不同體質進行調理，可進一步提升情緒穩定與睡眠品質。

他強調，建議家長在家也可搭配日常保健，幫助孩子放鬆與穩定情緒，平時能多按摩穴位保健，包括百會穴（頭頂正中）：清腦提神、增進專注力；神門穴（手腕小指側）：安定情緒、幫助入睡；太衝穴（腳背第一、二趾骨間）：舒緩焦躁、穩定情緒。

