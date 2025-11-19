健康網》抗寒4撇步攻略！ 顧好「這3處」暖身健體不失溫

中醫師王大元表示，氣溫下降時氣血也會沉睡，因此保暖最重要，戴毛帽、圍巾、手套等，都能減少體溫散失；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冷氣團逐漸籠罩全台，為免血管劇烈收縮，注意身體保暖對於維護健康來說非常重要。中醫師王大元表示，寒冷會讓氣血沉睡，建議在氣溫驟降時，特別留意肚臍、頭頸和腳底等部位的保暖；若手腳容易冰冷、循環差，日常保健可在睡前泡腳或做穴道按摩，有助氣血暢通。除此之外，也可適度搭配食補，如藥燉排骨、燒酒雞等，都有暖胃又暖身的作用。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文指出，相對於寒氣易讓人氣血沉滯，溫暖則可傳導至體內。因此，當冷氣團來襲時，建議可採行以下4招，除有助於留住體溫、改善循環，也能以食療暖身：

●肚臍、頭頸、腳底保暖：以肚臍、頭頸和腳底的保暖最為重要，像是戴毛帽、圍巾、手套、圍脖、耳罩，或穿著高領毛衣、長襪等，都能減少體溫散失、暖身健體。

●睡前泡腳改善手腳冰冷：可用37-42度的熱水泡腳，也可以加入迷迭香、陳花椒、桂枝、艾葉、老薑等藥材釋放疲勞。如果有開放性傷口、糖尿病、皮膚炎等慢性疾病，由於感覺異常，因此須特別小心別燙傷。

●穴位按摩促進氣血循環：穴位按摩除能改善手腳冰冷，也能促進全身氣血循環。可利用吹風機、暖暖包、熱敷袋、紅外線儀熱療後頸的大椎穴、腳底的湧泉穴、腹部的丹田穴等，都有不錯的溫煦效果 。

●食補避冬暖胃效果佳：如牛肉、排骨、羊肉等，均可補養氣血，花椒、麻油、蔥白、洋蔥、黑糖、老薑、咖哩等辛香料，也可達到溫暖身體、促進循環的作用。遇上氣溫下降時，不妨吃一點藥燉排骨、羊肉爐或燒酒雞，暖胃又暖身。

