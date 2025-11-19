世衛報告稱AI應用於醫療 需更強法律與倫理保障

人工智慧於醫療保健領域的日益普及。圖為示意圖。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕世界衛生組織歐洲區域辦事處今（19）日發布的1份報告指出，在人工智慧（AI）於醫療保健領域日益普及的情況下，需要更強的法律和倫理保障措施來保護病患和醫護人員。

根據《法新社》報導，這份關於歐洲醫療保健系統AI應用和監管的報告的結論，是基於世衛組織歐洲區域（包括中亞地區）53個成員國中50個國家的回饋。該報告稱僅4個國家（佔8%）制定專門的國家AI健康戰略，另有7個國家正在制定中。

歐洲區域2/3的國家已在使用AI輔助診斷技術，尤其是在影像和檢測領域，同時半數國家已引入AI聊天機器人，用於患者互動和支援。

世界衛生組織敦促其成員國處理與AI相關的潛在風險，包括輸出結果存在偏見或品質低下、臨床醫生技能下降、醫患互動減少以及弱勢群體面臨不公平待遇。

世衛組織歐洲區域辦事處表示，監管難以跟上科技發展的步伐，86%成員國認為法律不確定性是AI應用的主要障礙。

世衛組織數據、人工智慧和數位健康區域顧問奧爾蒂斯（David Novillo Ortiz）稱，如果沒有明確的法律標準，臨床醫生可能不願依賴AI工具，一旦出現問題，患者可能也沒有明確的申訴途徑。

世衛組織歐洲區域辦事處強調，各國應明確問責機制，建立損害賠償機制，並確保AI系統在投入使用前，經過安全性、公平性和實際有效性的測試。

