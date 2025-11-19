健康網》《GTO》希良梨驚傳病危 醫警：別忽略陰道不正常出血

45歲日本女星希良梨曾罹患子宮頸癌後積極抗癌。（翻攝自希良梨IG）

〔健康頻道／綜合報導〕45歲日本女星希良梨因演出日劇《麻辣教師GTO》女學生走紅，曾罹患子宮頸癌後積極抗癌，不料今（19）日IG限動傳出她病危消息，讓粉絲憂心。有關子宮頸癌，根據三軍總醫院衛教資料指出，子宮頸癌初期大多沒有症狀，一旦發現有不正常的陰道出血，包括性交後出血、兩次經期間的出血、停經後出血，或是陰道分泌物有臭味等，最好就醫檢查。

2000年，希良梨因罹患子宮頸癌一度中止演藝工作，今天一早IG突上傳黑底白字：「希良梨目前正處於病危狀態。」據了解，希良梨去年9月至婦產科檢查時，意外發現二度罹癌，去年10月以後進行2次手術，甚至影響到無法入眠。消息曝光後，大批粉絲湧入留言關心。

有性經驗的婦女應定期接受子宮頸抹片檢查

預防感染人類乳突病毒，和早期發現追蹤感染的狀況，可以有效預防子宮頸癌。根據三軍總醫院衛教資料表示，子宮頸癌目前是國內婦女癌症發生率的第一位，可以說是婦女健康的隱形殺手。

研究發現，大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所導致，感染後大部分的人會自動痊癒，少部分的人會有持續性感染的現象，長期間刺激細胞，再加上其他引發癌症的因子，就容易轉變為子宮頸癌。

子宮頸癌的發生高峰期是35到45歲的婦女，而子宮頸細胞的癌前病變則大約更提前5到15年，也就是從20到40歲。雖僅有少部分的感染者會轉變為癌前病變，而發生子宮頸癌，然其過程通常需要10-20年，故凡有性經驗的婦女，應定期接受子宮頸抹片檢查。尤其是早婚、生育子女多、性伴侶較多的婦女，更應特別注意。有些婦女認為已經停經，或是很少發生性行為，就可以不必定期做子宮頸抹片檢查，這是個錯誤的觀念。

子宮頸癌防治策略

1.增加抵抗力：適度運動、注意均衡飲食、避免油膩及刺激性飲食、生活要正常、充分睡眠與休息。

2.避免菸、酒：這是致癌的高危險因子，二手菸也一樣。

3.性行為及生育方面要注意：性行為發生年齡不要太早（指18歲之前）、單一性伴侶、不要太早生育（22-35歲最佳）、注意性行為前後衛生、最好請男性戴保險套。

4.施打子宮頸癌疫苗。

5.有過性行為的婦女至少每年做1次抹片檢查。若加做HPV檢測為陰性，則可每3年做一次抹片檢查（抹片加上人類乳突病毒的檢測，則篩檢正確率可以達到97%）。

6.停經後，或曾作子宮切除的婦女，仍需定期做抹片檢查。

7.有婦科異常症狀應及早就醫。

8.不要輕忽婦科異常的症狀

