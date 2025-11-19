大林慈醫完成一體成型胸主動脈分支支架手術 8旬病患重獲新生

大林慈濟醫院心臟外科主任張兼華探視病患。（大林慈濟醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕86歲尤姓病患罹患被稱為「沉默炸彈」的主動脈弓血管瘤，一旦破裂，死亡率極高，大林慈濟醫院心臟外科團隊為尤姓病患進行「一體成型胸主動脈分支支架」置換手術，以微創導管方式，在不需開胸、心臟不停跳的狀況下，解除致命的未爆彈，更是全台第四家完成此手術的醫院。

尤姓病患曾因主動脈瓣閉鎖不全與升主動脈瘤接受開心手術，術後恢復良好，且每年定期接受電腦斷層追蹤檢查，3年前因腎功能不佳，暫停電腦斷層檢查，最近突然胸痛難耐，緊急送急診檢查後，發現當初身上有一個直徑未達手術標準的主動脈弓血管瘤，已快速擴大至6到7公分，需做處理。

請繼續往下閱讀...

大林慈濟醫院心臟外科主任張兼華說，傳統開胸置換手術對高齡病人風險極高，恢復期漫長，併發症機率相對較高，經團隊評估，決定採用美國FDA核准的「一體成型胸主動脈分支支架」的醫療器材及技術，此技術經過長期穩定性及臨床實驗成功，目前台灣僅有少數大型醫院具備相關的使用經驗。

醫療團隊透過導管微創方式維持尤姓病患腦部與手臂血流，完成主動脈弓及胸主動脈的支架置放置換，避免開胸及心臟停跳，術後血管攝影顯示支架與血管壁貼合良好，分支血流暢通，恢復期縮短並降低併發症風險；尤姓病患在加護病房觀察數日後，轉至普通病房，胸痛症狀明顯改善，目前已重拾平日生活。

張兼華說，主動脈弓血管瘤一旦破裂，死亡率高達8成以上，微創導管技術傷口最少也最小，將影響降到最低，恢復快，出血風險跟感染機率降低，並且避免傳統手術需要進行繞道的複雜程序，技術突破背後是團隊長期累積的經驗與默契，只要能讓病人減少痛苦、延續生命，就是團隊最大的成就。

尤姓病患（左）感謝大林慈濟醫院醫療團隊。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫療團隊為86歲尤姓患者完成「一體成型胸主動脈分支支架置換手術」。（大林慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法