抽神經不只治牙痛！ 研究：根管治療後血糖在兩年內明顯改善

最新研究顯示，成功的根管治療（圖）不僅能解決牙齒問題，更能改善血糖與膽固醇。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》報導，一項發表於《轉譯醫學期刊》的最新研究指出，根管治療（俗稱抽神經）後，研究人員觀察到多項與全身健康相關的指標出現改善。倫敦國王學院的科學家發現，成功接受根管治療的患者，其血糖水平在2年內出現了顯著下降。

該研究追蹤了65名接受根管治療的患者，時間長達兩年。研究人員在治療前後的多個時間點，分析了患者的血液分子。結果顯示，在超過一半的分析分子中，都觀察到了有意義的變化，指向短期的脂肪代謝改善，以及長期的血糖水平改善。

請繼續往下閱讀...

此外，作為多種慢性病驅動因素的發炎指標，也在牙科手術後隨之下降。

研究主導者、倫敦國王學院根管治療學資深臨床講師尼亞齊博士（Dr. Sadia Niazi）解釋，牙齒的長期感染，會導致細菌進入血液循環，進而引發全身性的發炎反應，並可能損害人體控制血糖的能力。

尼亞齊博士強調：「我們的口腔健康與全身健康是互相關聯的。」她並補充，人們必須理解，口腔是通往全身健康的主要門戶，及早治療口腔疾病是最好的作法。

牙齦疾病也與心血管風險相關

倫敦大學學院（UCL）近期的一項臨床試驗也發現，治療嚴重的牙齦疾病，可以預防動脈硬化，從而降低冠狀動脈心臟病與中風的風險。該試驗的共同主持人奧蘭迪博士（Dr. Marco Orlandi）表示，牙齦疾病現在應被視為動脈阻塞的「非傳統風險因子」。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，全球有多達37億人患有未經治療的口腔疾病。尼亞齊博士呼籲，鑑於牙齒感染對健康的廣泛影響，口腔保健應被更緊密地整合進患者的一般醫療保健體系之中。

