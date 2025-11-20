自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》想要排毒多用「鋅」！ 免疫、代謝、抗氧化也靠它

2025/11/20 08:19

食農專家韋恩指出，海鮮、貝類、肉類、乳製品等，屬於動物性的鋅來源；植物性的來源，則有豆類、堅果等；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩指出，海鮮、貝類、肉類、乳製品等，屬於動物性的鋅來源；植物性的來源，則有豆類、堅果等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活中，經常可能接觸到各種看不見的毒素，或存在於環境，或存在於飲食。食農專家韋恩指出，鋅（Zinc）是人體中極為關鍵的微量元素之一，參與了數百種酵素的運作，幾乎牽涉所有代謝活動。從蛋白質、乳酸、酒精的代謝，到抗氧化與排毒等作用，都少不了鋅的參與。它不僅是身體的防鏽劑，更能協助排除體內有害金屬。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，在元素週期表中，與鋅（Zn）同族的還有鎘（Cd）、汞（Hg），但鎘、汞都是有害金屬，有可能殘留於食物之中，尤其當體內鋅不足時，這些重金屬也會更容易累積。

韋恩進一步說明，一旦有毒金屬入侵人體，「金屬硫蛋白（Metallothionein）」會與鋅結合並待命，兩者會迅速結合，並將有毒物質排出體外。因此，如果鋅攝取得太少，金屬硫蛋白的量也會減少，毒金屬便容易在體內堆積。尤其若擔心食物裡的重金屬殘留，例如：稻米（鎘）或大型魚類，如鮪魚（汞）等，日常飲食就須保持攝取足夠的鋅，因為鋅不僅關乎免疫與代謝，更是防止重金屬中毒的關鍵防線。

此外，韋恩也於網頁發文補充，鋅有動物性的來源，如海鮮、貝類、肉類、乳製品等，或是植物性的來源，如豆類、堅果等。人體以動物性的來源吸收率較好，因此，素食者須注意鋅的攝取，若擔心有不足的現象時，不妨考慮補充鋅的營養品如綜合維生素、礦物質，也是個好選擇。

韋恩強調，綜合來說，鋅是維持生命平衡的沉默守護者，從細胞分裂、荷爾蒙分泌到免疫與排毒，鋅都可說是維持健康的關鍵因子之一。

