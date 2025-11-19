自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋葵高鈣又低卡 金沙、鹹酥涮嘴小菜輕鬆做

2025/11/19 18:01

農糧署分享，處理秋葵時可先抹鹽搓洗、去除絨毛並洗淨，切除頭尾後，再切成小段備用，有助提升秋葵料理的口感與風味；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕口感獨特的秋葵，高纖低卡又顧胃，也是許多家庭餐桌上常見菜餚之一。農糧署指出，秋葵具有高鈣、熱量低等特色，更是天然勾芡好幫手。並分享推薦金沙秋葵、鹹酥秋葵2道小菜，口感鹹香濃郁又下飯，涮嘴得讓人一吃就停不下來，作為下酒菜也很適合。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，夏秋兩季是秋葵的盛產期，國內以嘉義為主要產地。秋葵除低卡高鈣、口感滑順，料理勾芡使用它，也是天然好幫手。並分享以下2道風味不同的秋葵私房小菜，配飯解饞或是當作下酒菜都很適合。

另特別提醒，處理秋葵時，可先抹鹽搓洗、去除絨毛並洗淨，切除頭尾後，再切成1公分小段備用，有助提升秋葵料理的口感與風味。

金沙秋葵

做法：

1.爆香蒜末、辣椒，加入2顆鹹蛋黃炒至起泡。

2.放入秋葵與1顆鹹蛋白碎末，炒熟後淋上少許醬油拌炒均勻即完成；鹹香濃郁的口味可說是白飯殺手。

鹹酥秋葵

做法：

1.秋葵裝袋加入適量薑泥、玉米粉與鹽，搖勻裹粉。

2.熱油下鍋，以中小火慢煎，撒上胡椒鹽提味即完成；口感酥脆、越吃越涮嘴。 

