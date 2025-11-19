腸病毒門急診就診升溫 台南市衛生局提醒防疫4措施

南市腸病毒升溫，衛生局提醒做好正確勤洗手等防疫措施，以降低病毒在校園與社區中的傳播風險。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕經過10月連續假期，腸病毒的傳播風險也相對提高，台南市腸病毒門急診就診人次上週達828人次，較前一週上升4.3％。台南市衛生局表示，社區中仍持續存在腸病毒活動，提醒生病不上學等防疫4措施，以降低病毒在校園與社區中的傳播風險。

台南市衛生局表示，依據疾管署監測，第46週（11月9日至15日）南市腸病毒門急診就診人次達828人次，較前週（794人次）上升4.3％，顯示社區中仍持續存在腸病毒活動。呼籲市民、家長與各教托育機構務必提高警覺，並遵守「生病在家休息」的防疫觀念，共同守護學童健康。

衛生局表示，腸病毒具高傳染力，無論是大人、小孩皆有可能感染腸病毒，請家長與教托育機構務必落實以下防疫措施：

1.正確勤洗手：正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並掌握五大時機「吃東西前、接觸小寶寶前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後」，才能有效阻斷病毒傳播。

2.生病不上學：孩童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休養，避免與其他幼童或學童接觸，以降低交叉感染。

3.加強環境消毒：校園及托育機構應定期以500 ppm漂白水（漂白水：清水＝1：100）清潔門把、桌椅、玩具等幼童常接觸物品。

4.注意重症前兆：家長應提高警覺，若幼童出現嗜睡、意識不清、持續嘔吐、手腳無力或肌躍型抽搐等症狀，請立即前往成醫、永康奇美、郭綜合、新樓、麻豆新樓等南市5家腸病毒重症責任醫院就診醫院，掌握黃金治療時間。

衛生局提醒，腸病毒A71型疫苗僅能預防A71型重症，對克沙奇、伊科病毒等其他型別並無保護力，因此即使已接種疫苗，仍需落實日常防疫。

