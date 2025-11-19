自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒門急診就診升溫 台南市衛生局提醒防疫4措施

2025/11/19 12:30

南市腸病毒升溫，衛生局提醒做好正確勤洗手等防疫措施，以降低病毒在校園與社區中的傳播風險。（南市府提供）

南市腸病毒升溫，衛生局提醒做好正確勤洗手等防疫措施，以降低病毒在校園與社區中的傳播風險。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕經過10月連續假期，腸病毒的傳播風險也相對提高，台南市腸病毒門急診就診人次上週達828人次，較前一週上升4.3％。台南市衛生局表示，社區中仍持續存在腸病毒活動，提醒生病不上學等防疫4措施，以降低病毒在校園與社區中的傳播風險。

台南市衛生局表示，依據疾管署監測，第46週（11月9日至15日）南市腸病毒門急診就診人次達828人次，較前週（794人次）上升4.3％，顯示社區中仍持續存在腸病毒活動。呼籲市民、家長與各教托育機構務必提高警覺，並遵守「生病在家休息」的防疫觀念，共同守護學童健康。

衛生局表示，腸病毒具高傳染力，無論是大人、小孩皆有可能感染腸病毒，請家長與教托育機構務必落實以下防疫措施：

1.正確勤洗手：正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並掌握五大時機「吃東西前、接觸小寶寶前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後」，才能有效阻斷病毒傳播。

2.生病不上學：孩童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休養，避免與其他幼童或學童接觸，以降低交叉感染。

3.加強環境消毒：校園及托育機構應定期以500 ppm漂白水（漂白水：清水＝1：100）清潔門把、桌椅、玩具等幼童常接觸物品。

4.注意重症前兆：家長應提高警覺，若幼童出現嗜睡、意識不清、持續嘔吐、手腳無力或肌躍型抽搐等症狀，請立即前往成醫、永康奇美、郭綜合、新樓、麻豆新樓等南市5家腸病毒重症責任醫院就診醫院，掌握黃金治療時間。

衛生局提醒，腸病毒A71型疫苗僅能預防A71型重症，對克沙奇、伊科病毒等其他型別並無保護力，因此即使已接種疫苗，仍需落實日常防疫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中