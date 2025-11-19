健康網》驚！日流感一週暴增2.4倍 醫：黃金期治療僅48小時

赴日民眾要提高警覺，日本流感一週暴增2.4倍！專家呼籲，出發前至少14天前要接種流感疫苗，才有保護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕赴日民眾要提高警覺，日本流感一週暴增2.4倍！日本正式進入全面大流行，A 型H3N2病毒急速擴散，各大觀光城市皆拉警報。陳乃銘診所院長陳乃銘指出，民眾在出發前務必打流感疫苗，一旦在國外出現症狀，黃金期治療只有48小時，他從症狀、原因、預防、治療、飲食，提供出國民眾完整的防護指南。

流感症狀

陳乃銘在臉書專頁「陳乃銘預防醫學 （馬丁大夫）」發文分享，在門診已經看到許多剛從日本回來就發燒、咳嗽、全身痛的患者，出國前後務必要提高警覺。感冒不是流感！流感症狀通常來得又急又猛。

他分析流感典型症狀：

●38至40℃的突發高燒

●全身痠痛、關節痛

●喉嚨痛、劇烈咳嗽

●極度疲倦、虛弱感

●寒顫、頭痛

●兒童與長者可能迅速惡化成肺炎

他提醒，其中最具代表性的，是患者常形容像被「整個人擊倒」，與一般感冒的流鼻水、喉嚨癢有明顯差異。

出國更容易得流感

關於出國容易得流感，陳乃銘表示有4原因：

●長途飛行，免疫力急降。長時間機艙密閉、乾燥、睡眠不足，T 細胞活性下降，病毒更容易黏上你。

●時差與疲勞，免疫谷底，抵達目的地後的 48 小時身體最虛弱。

●異國病毒陌生度高，你沒遇過的病毒株，身體自然沒有防禦資料庫。

●旅遊行程常爆肝，熬夜、喝酒、重口味、暴走行程，造成免疫崩盤。

8大族群務必提高警覺

陳乃銘提到，以下族群感染後較容易惡化，出國前需特別注意：

●65歲以上長者

●慢性病患者（糖尿病、高血壓、心臟病、COPD、氣喘）

●孕婦

●5歲以下幼童

●免疫低下者（化療、器官移植、自體免疫疾病、長期使用類固醇）

●長途飛行與時差嚴重者

●旅程中熬夜與飲酒者

●前往乾燥、寒冷國家的旅客

在國外得流感的因應之道

陳乃銘表示，一定要在48小時內就醫，這是抗病毒藥物有效期，包含：克流感（Oseltamivir）、Xofluza等，一旦超過48小時才吃，效果會大幅下降。同時要持續補充水分、避免劇烈活動、監測呼吸狀況、心跳。一旦出現呼吸困難、意識改變、胸痛、高燒不退、小孩出現嗜睡或抽搐等症狀要到急診就醫。

出發前後的飲食與注意事項

陳乃銘表示，出發前與落地48小時尤其重要：

出發前

● 接種流感疫苗（需14天形成抗體）

● 充足睡眠

● 準備常用藥物：退燒、止痛、喉嚨噴劑

● 確認旅平險是否涵蓋傳染病

飛行途中

● 每小時補充150至200毫升溫水

● 全程配戴口罩

● 避免酒精與咖啡因

抵達後的48小時（免疫最低點）

● 先休息補眠

● 多接觸陽光

● 飲食清淡，以雞湯、魚、豆腐、富含維生素 C 的水果為主

● 避免油炸、重鹹、飲酒

● 出門戴口罩、避免密閉室內景點

