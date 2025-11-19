世界安寧日 佳里奇美推廣安寧療護結合長照資源

佳里奇美醫院今舉辦「醫起愛循環」公益義賣活動，所得全數捐入社服基金，作為安寧療護基金、協助弱勢家庭，場面溫馨。（佳里奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕佳里奇美醫院今舉辦「醫起愛循環」公益義賣活動，所得全數捐入社服基金，作為安寧療護基金、協助弱勢家庭，場面溫馨。

世界安寧日系列活動由佳里奇美醫院護理部專任護理團隊主辦，透過公益義賣、愛心競標以及多元衛教攤位向民眾推廣安寧療護理念。「醫起愛循環」現場設置多項衛教攤位，以互動方式讓民眾了解安寧照護理念與實務運作模式；推廣器官捐贈知識，鼓勵民眾思考生命延續的價值；還有酒精對身體危害衛教、長照照護等。

佳里奇美醫院院長田宇峯表示，推動安寧緩和醫療的發展，提醒社會應關注生命最後階段的品質，也就是「善終」觀念，目的在確保重症病人在臨終前能夠獲得身、心、靈全方位的照顧，有尊嚴並以無痛苦的方式走完人生最後一程。

公益義賣由醫院員工捐贈物品供民眾選購，愛心競標由院長室團隊主持活動，院長及副院長王哲川、邵詩媛站台，得標民眾還可獲得院長及副院長的個人親筆簽名留念，吸引眾多社區民眾參與。

佳里奇美醫院安寧共照師蔡沇珉說，安寧照護的核心在於「減輕病患身心苦痛、支持家屬身心需求」，護理師在臨床第一線扮演重要角色，不僅提供症狀控制與照護協調，更是陪伴病人與家屬度過生命困境的關鍵支持力量。護理部專員黃慧娟強調，透過社區活動，期望能加深民眾對安寧照護的理解，並消弭社會對安寧的誤解。

