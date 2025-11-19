自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

不容忽視！3篇論文揭示超加工食品危害與影響

2025/11/19 11:20

3篇論文指出，超加工食危害極大，對人體和世界的影響不該輕易忽視。圖為示意圖。（擷自freepik）

3篇論文指出，超加工食危害極大，對人體和世界的影響不該輕易忽視。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕飲食對人的健康至關重要，而攝取超加工食品不利於健康。近日一些頂尖的超加工食品研究人員在刺胳針期刊上發表3篇論文，稱超加工食品危害極大，對人體和世界的影響不該輕易忽視。

根據《法新社》報導，第一篇論文總結了過往的大量研究，主要作者為巴西流行病學家蒙泰羅（Carlos Monteiro）。研究人員在第一篇論文中，回顧先前104項研究，證明食用大量超加工食品與多種疾病風險增加有關，包括肥胖、糖尿病、心臟病和早逝。

研究人員表示，他們歡迎對蒙泰羅（Carlos Monteiro）開發的Nova分類系統提出「有效科學批評」。Nova系統依照食品加工程度將食品分為4類，但因未考慮已知的不健康營養成分（如脂肪、鹽和糖）而受到質疑。

第二篇論文，超加工食品的攝取量在全球不斷增長。在美國、澳洲和英國，超加工食品攝取量已經佔到總熱量攝取的一半以上。該論文第一作者、雪梨大學的貝克（Phillip Baker）指責超加工食品產業「針對科學家和科學，試圖製造科學疑慮」。

第三項研究將近幾十年來全球飲食結構的改變，歸咎於少數幾家大型企業，它們透過激進營銷手段銷售以廉價原料和工業化方法生產的產品。

該論文聲稱，身為超加工食品生產商的雀巢、百事可樂、聯合利華（Unilever）、可口可樂、達能（Groupe Danone）、墨西哥經濟促進公司、億滋國際（Mondelēz International）和卡夫亨氏（Kraft Heinz），佔​​據了該行業1.5兆美元資產的42%。

該論文呼籲各國在包裝標籤上添加警告標識，限制行銷活動（尤其是針對兒童的廣告），並對某些超加工食品徵稅，將稅收用於降低低收入家庭購買新鮮食品的成本。

未參與研究的倫敦金斯頓大學營養學家穆爾魯尼（Hilda Mulrooney）稱，考慮到不良飲食對個人、醫療系統和財政的影響，和不良飲食延伸出的疾病對最弱勢群體具備高風險，是時候對超加工食品採取行動。

