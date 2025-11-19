自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

TICS-2025泌尿國際研討會 8國專家齊聚童綜合探究醫學新趨勢

2025/11/19 11:19

童綜合醫院舉辦「TICS-2025泌尿國際研討會啟動儀式」，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）



〔記者張軒哲／台中報導〕童綜合醫院今（2025）年與台灣新創醫療學會、台灣泌尿科醫學會、台灣專科護理師學會、財團法人童傳盛文教基金會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與國立中興大學生命科學院共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，研討會將於21與22兩日登場，提前於今日（19）舉辦「TICS-2025泌尿國際研討會啟動儀式」，場面熱鬧。

童綜合醫院董事長童敏哲、研發創新中心院長歐宴泉、泌尿科醫師江長和與護理部督導曾詩蘋等團隊在今日活動出席外，更邀請高雄榮民總醫院外科部副主任林子平、國軍台中總醫院健康促進與管理中心主任暨門診部主任廖丞晞、直覺公司副總裁暨總經理楊繼盛等貴賓出席。

活動現場除介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點外，更由直覺公司楊繼盛頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌給歐宴泉，正式對外宣布歐宴泉成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師。

TICS-2025泌尿國際研討會聯合主席暨童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，這次研討會邀請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，與台灣醫療專家共同交流分享。這次研討會主題是「泌尿醫學新時代：創新•精準•整合」，聚焦泌尿醫學的未來發展方向，深入探討創新技術、精準醫療與跨領域整合，如何改變泌尿疾病診斷與治療的格局。

