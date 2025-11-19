健康網》每天必走一萬步？ 哈佛研究：走「這步數」減緩失智病變

哈佛研究指出，每天只要3000步，有達到延緩「大腦認知退化」及減緩「失智病變」相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾擔心，每天走不到1萬步，是不是無法真正地促進健康？台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予引述來自哈佛最新研究指出，每天只要步行3000步，即有達到延緩「大腦認知退化」及減緩「失智病變」相關，如果進階日走5000-7500步，認知老化則延緩了約7年。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」表示，3000 步就能為大腦帶來保護。也就是說，民眾即使走不到1萬步，真的不用氣餒。最新研究，日常步行就能為大腦帶來保護力，有機會減緩失智病變累積 ，延緩認知衰退。研究作者、認知神經學家 Wai-Ying Wendy Yau 博士說，「每一步都很重要！哪怕只是日常活動的微小提升，也能隨時間累積成大腦的正向改變。」

2025年11月發表在《Nature Medicine》的研究，透過「哈佛老化大腦研究」近 9 年追蹤296 位介於 50-90 歲認知正常的成年人，團隊發現：

●愈不動大腦退化愈快

在腦中已有失智相關早期變化（類澱粉蛋白累積）的人中，那些每天走不到3000步的久坐族群，認知衰退最嚴重，記憶與思考能力下滑最快。

●3000步是關鍵門檻

小活動就能增進大腦益處，每天只要走3000-5000步，功能和認知衰退減緩 34%-40%。也就是說，從「幾乎不動」到「稍微有在走」，就有效。

●7000步就達到最高效能

每天走5000-7500步的族群，效果更明顯，相較於久坐者，認知老化足足延緩了約7年。

為什麼走路能護腦？鄭淳予表示，走路可以改善心肺功能、提升大腦氧氣與養分供應、減輕神經性發炎的腦組織損傷、有助維持神經元健康，甚至促進新神經元生成。即使研究中最明顯的好處，是發生在腦內已有早期變化的高風險族群身上，然而他認為，對任何人都能適用且從中受益。

民眾應該如何將走路運動融入生活中？鄭淳予提出以下4項建議：

●先設定每天至少 3000 步。

●慢慢往5000-7500 步邁進（科學證實的最佳效益區間）。

●找一個喜歡又走得開心的方式，飯後散步、逛公園、陪家人走路聊天都好。

●別忘了其他護腦行動：好好吃、好好睡、學新東西、戒菸限酒、控制三高同樣重要。

鄭淳予補充說，這個研究是統計1天內的總共步行數，不是一定要一口氣要走完的，研究取的是參與者的「每日平均步數」。換言之，1天內的累積的步數有達到，就能促進健康。

