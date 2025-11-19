澎醫前進社區 宣導強風季節長者保暖須知

部澎家醫科醫師李子羚，為長者細心說明秋冬預防保暖方法。（部澎提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院為了提高長者的健康管理，前進復興社區舉辦了一場健康篩檢活動。活動內容包括血糖檢測、握力測量、心情溫度計、營養衛教、家醫科衛教以及泌尿科衛教等多項項目。

此次健康篩檢活動恰逢澎湖地區天氣風大，強風持續數天，對長者的健康帶來了額外的挑戰。澎湖醫院家醫科醫師李子羚在活動中強調，強風天氣對老年人的身體影響不容忽視。隨著年齡增長，長者的心血管、呼吸系統以及關節功能往往會受到天氣變化的顯著影響。因此，在這種極端天氣條件下，長者需要格外關注自己的健康指數，並及時進行健康檢測，以便早期發現潛在健康問題。

請繼續往下閱讀...

李子羚指出，強風天氣會加重長者的關節疼痛和不適。尤其對於那些患有高血壓、心臟病或呼吸系統疾病的長者來說，天氣變化更可能引發病情波動。李醫師提醒，這些長者應避免在風大且氣溫劇變的情況下長時間外出，因為寒冷的空氣容易使心血管系統受到額外負擔，甚至可能引發中風或心臟病發作。

對於這些長者，李子羚建議要定期監測血壓、血糖等健康指數；尤其在天氣劇變時，應格外注意。維持穩定的血糖和血壓水平對預防慢性疾病的惡化至關重要。另外，強風也可能帶來室內溫度變化，對長者的身體健康產生影響。李子羚建議，長者應保持室內溫暖和良好的通風，避免因為寒冷空氣而引起感冒或其他呼吸系統問題。特別是在晚上和早晨，氣溫較低時，應注意增加衣物或使用暖氣來保暖。

衛生福利部澎湖醫院前進社區，宣導長者秋冬預防保健之道。（部澎提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法