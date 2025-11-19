自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

澎醫前進社區 宣導強風季節長者保暖須知

2025/11/19 11:14

部澎家醫科醫師李子羚，為長者細心說明秋冬預防保暖方法。（部澎提供）

部澎家醫科醫師李子羚，為長者細心說明秋冬預防保暖方法。（部澎提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院為了提高長者的健康管理，前進復興社區舉辦了一場健康篩檢活動。活動內容包括血糖檢測、握力測量、心情溫度計、營養衛教、家醫科衛教以及泌尿科衛教等多項項目。

此次健康篩檢活動恰逢澎湖地區天氣風大，強風持續數天，對長者的健康帶來了額外的挑戰。澎湖醫院家醫科醫師李子羚在活動中強調，強風天氣對老年人的身體影響不容忽視。隨著年齡增長，長者的心血管、呼吸系統以及關節功能往往會受到天氣變化的顯著影響。因此，在這種極端天氣條件下，長者需要格外關注自己的健康指數，並及時進行健康檢測，以便早期發現潛在健康問題。

李子羚指出，強風天氣會加重長者的關節疼痛和不適。尤其對於那些患有高血壓、心臟病或呼吸系統疾病的長者來說，天氣變化更可能引發病情波動。李醫師提醒，這些長者應避免在風大且氣溫劇變的情況下長時間外出，因為寒冷的空氣容易使心血管系統受到額外負擔，甚至可能引發中風或心臟病發作。

對於這些長者，李子羚建議要定期監測血壓、血糖等健康指數；尤其在天氣劇變時，應格外注意。維持穩定的血糖和血壓水平對預防慢性疾病的惡化至關重要。另外，強風也可能帶來室內溫度變化，對長者的身體健康產生影響。李子羚建議，長者應保持室內溫暖和良好的通風，避免因為寒冷空氣而引起感冒或其他呼吸系統問題。特別是在晚上和早晨，氣溫較低時，應注意增加衣物或使用暖氣來保暖。

衛生福利部澎湖醫院前進社區，宣導長者秋冬預防保健之道。（部澎提供）

衛生福利部澎湖醫院前進社區，宣導長者秋冬預防保健之道。（部澎提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中