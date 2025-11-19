抗生素抗藥性列全球健康威脅 4不1要最正確

抗生素抗藥性對人類健康造成嚴重威脅，民眾不可與他人共用或分享抗生素。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 由於抗生素的濫用，世界衛生組織（WHO）已在2019年將抗生素抗藥性列為全球10大健康威脅之一，南投縣政府衛生局提醒民眾，抗生素不是感冒藥，更不是萬靈丹，民眾服用抗生素應謹記不隨便自己買來吃等「4不1要」原則，才能確保健康。

南投縣衛生局指出，為呼籲各國提高抗生素管理認知與重視，WHO於每年11月18日至24日舉辦「世界抗生素週」，希望能持續透過全球性活動，提高民眾對正確使用抗生素的認知。今年WHO主題為「Act Now:Protect Our Present,Secure Our Future.抗藥OUT! 四不一要Act Now！」除了持續正視抗生素抗藥性對人類、動植物、環境造成的威脅，更呼籲大眾重視抗生素用藥知識，謹慎、合理的使用抗生素，以保持抗生素藥物的功效，減少抗藥性的發生。

衛生局強調，抗生素是醫師針對個人不同的細菌感染和病症所開立的藥物，因此切勿自行使用抗生素，也不可與他人共用或分享，並且須注意抗生素的服用，務必將整個療程吃好吃滿，才不會導致細菌產生抗藥性；若導致具抗生素抗藥性微生物的產生，將使更多人生病難以痊癒，甚至喪失性命。

民眾服用抗生素應謹記不隨便自己買來吃等「四不一要」原則。（南投縣衛生局提供）

因此，民眾服用抗生素應謹記「4不1要」原則，4不即不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人的抗生素、不要隨便停藥，1要則是要遵守醫囑使用抗生素，以確保用藥安全與健康。

