自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

東部醫療量能再升級 莊瑞雄、陳瑩促成馬偕擴建正式啟動

2025/11/19 11:15

立委莊雄瑞與陳瑩協調下，終成功促成 11筆國有土地順利完成申租補正。（立委陳瑩服務團隊提供）

立委莊雄瑞與陳瑩協調下，終成功促成 11筆國有土地順利完成申租補正。（立委陳瑩服務團隊提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕「台東馬偕醫院擴建案」長期受到地方高度關注，然而，本案涉及縣有及國有土地，行政程序複雜多重，致推動受阻。對此，立法委員莊瑞雄與陳瑩數月來持續奔走，協助中央跨部會、台東縣府與馬偕醫院多次協調，終成功促成 11 筆國有土地順利完成申租補正，不僅讓卡關多時的程序正式突破，也使整體擴建計畫得以全面啟動，展現具體且關鍵的推動成效。

在衛福部與國有財產署協助下，台東馬偕醫院土地申租案已於1日完成補正，本次申租範圍涵蓋 11 筆國有土地，面積合計 1,844 平方公尺，相關文件將於今日送交國產署南區分署用印，待程序完成後，馬偕醫院即可領回租約書，正式啟動後續擴建工程。這項跨越多個主管機關、歷經多月協調的艱鉅任務，終在莊、陳2立委推動下迎來重大突破。

陳瑩表示，台東馬偕是支撐台東醫療的重度級急救責任醫院，醫護住宿改善是留住人才的重要關鍵。過去因土地屬性複雜，計畫一度受阻，這次能順利突破行政程序，除了特別感謝中央部會高度合作，也感謝饒慶鈴縣長的大力協助。未來將持續關注興建進度，並配合中央及地方資源協助，確保醫護宿舍順利完工，提升台東醫療人力留才誘因，讓居民獲得更好、更便利的醫療服務。

莊瑞雄表示，台東長期面臨醫療資源不足，此次馬偕擴建不僅是硬體升級，更是補強醫療量能、留住醫護人才的關鍵工程。他也特別感謝卓榮泰院長的支持，也肯定中央部會、台東縣府與地方民代的通力合作，讓計畫順利推動，接下來將持續與地方攜手，監督工程進度、爭取相關資源，確保馬偕擴建計畫按期落實，讓台東鄉親能享有更安全、更完整、更有韌性的醫療服務。 

立委莊雄瑞與陳瑩協調下，終成功促成 11 筆國有土地順利完成申租補正。（立委陳瑩服務團隊提供）

立委莊雄瑞與陳瑩協調下，終成功促成 11 筆國有土地順利完成申租補正。（立委陳瑩服務團隊提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中