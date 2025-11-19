自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

屏東首間「傷口照護中心」 東港輔英醫院整合跨科傷口照料

2025/11/19 10:28

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東首間「傷口照護中心」近日於東港輔英醫院正式啟用。輔英附設醫院表示，未來可為病患提供更安全、舒適且具一致性的治療過程，協助患者順利康復。

輔英科技大學附設醫院表示，為提升整體醫療環境，在院內1樓102診間籌備「傷口照護中心」已久，就是因病患常見出現體表傷口，因為背後成因不同，導致在跨科別時的往返與醫病溝通成本大增，因此跨科系整合「傷口照護中心」。

輔英科技大學附設醫院院長鄭紹宇說明。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院院長鄭紹宇說明。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院說，傷口照護中心整合主治醫師與專科護理師專業，並配備完善評估與治療設備，提供多元化傷口照護服務，範圍涵蓋急性外傷、手術後傷口，以及糖尿病足、褥瘡等慢性傷口問題，讓傷口照護領域邁向更全面的整合與升級。

專為傷口而設的「傷口照護中心」也是屏東首間，院方強調，中心未來將成為院內重要醫療服務據點，將秉持「專業、品質、責任、關懷」之核心價值，持續優化服務流程、提升照護能量，為民眾提供更完善的醫療支持，陪伴每一位患者走向康復之路。

輔英科技大學附設醫院的「傷口照護中心」服務對象為需急性傷口換藥、慢性傷口照護民眾，每週一至週五上午9至12點、下午2點至6點，民眾可洽詢088323146轉分機1637。

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」啟用。（記者陳彥廷攝）

