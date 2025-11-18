台南「大家醫計畫」再升級 12家醫院＋518家診所加入

台南推動「大家醫計畫」，鼓勵民眾透過手機 App 做健康管理。（台南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為配合中央推動的「大家醫計畫」，台南市已經有12家醫院、49個社區醫療群、518家診所加入社區醫療陣線。市府將再強化宣傳，並鼓勵民眾透過手機 App 做健康管理，讓疾病資訊、轉診流程一手掌握。

南市衛生局表示，「大家醫計畫」採醫院與基層診所組隊方式運作，包括由地區醫院擔任核心、串連周邊診所，形成社區醫療群，提供更連續、整合性的照護。以國人最常見的三高（高血壓、高血脂、高血糖）及多重慢性病為例，這類疾病往往需要長期追蹤，有了社區型團隊介入，可有效降低後續醫療負擔、提早防治健康風險。

目前台南已完整建置「健康共照雲」，民眾可在平台查詢大家醫計畫內容、健康存摺、就醫及用藥紀錄等資訊，取得醫療服務比以往更容易。

「大家醫計畫」的優先照護族群包括三高患者、糖尿病與慢性腎臟病初期患者、多重慢性病長者、3至5歲兒童，以及就醫頻率較高的民眾。民眾加入後，可享有24小時緊急醫療諮詢、急重症轉診協助、預防保健、個人化健康照護等服務，所有資料都能在健康存摺 App 中查詢。

衛生局指出，計畫能讓家庭醫師制度在社區更扎根，未來導入 AI 服務後，從預防到照護會更精準、更聰明，讓民眾在家附近就能獲得完善的醫療支持。

台南市長黃偉哲強調，「大家醫計畫」讓醫療更貼近生活。不論是慢性病患者、幼兒，或是需常跑大醫院的民眾，只要前往家附近的家醫計畫診所，就能享有看診、領藥、健康追蹤等服務，減少舟車勞頓。

他也呼籲民眾下載健康存摺 App，一次掌握就醫、用藥與健檢資料，不必再向醫院調閱紙本。衛生局持續協助民眾加入，以數位化方式更有效管理疾病風險、追蹤健康狀況，並熟悉轉診流程，提高整體照護效率。

