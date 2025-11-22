小雪來了》疲倦、痠痛、酷酷嗽 中醫推熬冬茶飲、按穴保健

不要管是不是暖冬，建功馬光中醫診所醫師黃建翰表示，先把熬冬的保健做起來；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕東北風一波波吹來，太陽腳步漸漸收斂，小雪不意味著大雪紛飛，而是表示天氣開始轉寒、降水增加，但氣溫仍未至真正酷寒。這個節氣，是冬季養生的重要轉捩點，建功馬光中醫診所醫師黃建翰推薦，以茶飲、穴位保健。

黃建翰表示，在小雪過後，天氣濕冷，女性常四肢冰冷。寒氣漸深，要把身體裡面多餘的冷水加熱成水蒸氣後就不會留在身體裡面，這樣就不容易氣喘跟鼻子過敏的問題了。

黃建翰說，小雪之際，千萬不要忽略「冷氣團下的身體信號」。如果你發現自己變得特別容易疲倦、關節痠痛、咳嗽頻繁，那就代表身體已經在提醒你「需要調養了」。中醫養生講究順時應節，從生活細節入手，才能真正「未病先防」，溫暖過冬。

薑桂黑豆溫腎茶

功效：溫陽祛寒、補腎健脾、促進血行

體質與時令建議：

適合手腳冰冷、腰痠背重、冬天疲倦怕冷者。

女性經期後、體虛寒重者尤宜。

若本身有口乾、口苦、便秘或喉嚨痛，應暫停服用。

●材料：

乾薑（或老薑3片）5g：溫中散寒、助陽通脈，強化血液循環

桂枝3g：溫通經絡、助陽化氣，協調營衛

黨參6g：補中益氣、扶正固表，增強抵抗力

杜仲5g：補肝腎、強筋骨、安胎養腰

黑豆10g：補腎益精、活血祛風濕

紅棗2~3顆：補中養血、調和諸藥

●作法：

將所有藥材洗淨後置入鍋中，加入水約800ml。

大火煮沸後轉小火煮25–30分鐘。

去渣取汁，可溫熱飲用。早晚各一杯最佳。

若口感偏辛可酌加黑糖少許調味。

灸腎俞、按足三里 驅寒養元氣

腎俞穴（腰部第二腰椎棘突下旁開1.5寸）：艾灸5-10分鐘，有助補腎助陽、強壯腰膝。

足三里穴（膝下四橫指、脛骨外側凹陷處）：每日按摩3-5分鐘，提升脾胃運化，促進氣血循環。

如能搭配每日溫熱足浴（加入老薑片或艾葉），更能促進下肢血液循環、減少寒氣累積。

