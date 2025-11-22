您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
小雪來了》疲倦、痠痛、酷酷嗽 中醫推熬冬茶飲、按穴保健
〔健康頻道／綜合報導〕東北風一波波吹來，太陽腳步漸漸收斂，小雪不意味著大雪紛飛，而是表示天氣開始轉寒、降水增加，但氣溫仍未至真正酷寒。這個節氣，是冬季養生的重要轉捩點，建功馬光中醫診所醫師黃建翰推薦，以茶飲、穴位保健。
黃建翰表示，在小雪過後，天氣濕冷，女性常四肢冰冷。寒氣漸深，要把身體裡面多餘的冷水加熱成水蒸氣後就不會留在身體裡面，這樣就不容易氣喘跟鼻子過敏的問題了。
黃建翰說，小雪之際，千萬不要忽略「冷氣團下的身體信號」。如果你發現自己變得特別容易疲倦、關節痠痛、咳嗽頻繁，那就代表身體已經在提醒你「需要調養了」。中醫養生講究順時應節，從生活細節入手，才能真正「未病先防」，溫暖過冬。
薑桂黑豆溫腎茶
功效：溫陽祛寒、補腎健脾、促進血行
體質與時令建議：
適合手腳冰冷、腰痠背重、冬天疲倦怕冷者。
女性經期後、體虛寒重者尤宜。
若本身有口乾、口苦、便秘或喉嚨痛，應暫停服用。
●材料：
乾薑（或老薑3片）5g：溫中散寒、助陽通脈，強化血液循環
桂枝3g：溫通經絡、助陽化氣，協調營衛
黨參6g：補中益氣、扶正固表，增強抵抗力
杜仲5g：補肝腎、強筋骨、安胎養腰
黑豆10g：補腎益精、活血祛風濕
紅棗2~3顆：補中養血、調和諸藥
●作法：
將所有藥材洗淨後置入鍋中，加入水約800ml。
大火煮沸後轉小火煮25–30分鐘。
去渣取汁，可溫熱飲用。早晚各一杯最佳。
若口感偏辛可酌加黑糖少許調味。
灸腎俞、按足三里 驅寒養元氣
腎俞穴（腰部第二腰椎棘突下旁開1.5寸）：艾灸5-10分鐘，有助補腎助陽、強壯腰膝。
足三里穴（膝下四橫指、脛骨外側凹陷處）：每日按摩3-5分鐘，提升脾胃運化，促進氣血循環。
如能搭配每日溫熱足浴（加入老薑片或艾葉），更能促進下肢血液循環、減少寒氣累積。
